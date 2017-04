Artigos

O Diário da última quinta-feira trouxe em destaque na sua capa a chamada para as “promessas de Alckmin em Mogi”, referindo-se ao dito pelo governador do Estado quando veio inaugurar o novo prédio do Fórum Criminal da Cidade, uma obra que teve atraso, abandono de construtora, mas enfim ficou pronta. Mogi das Cruzes é uma Cidade que cresceu muito, sua população aumentou bastante e as demandas do Judiciário são grandes, sendo até tardia a construção de um novo prédio para abrigar as Varas Judiciais que ocupam hoje antigo imóvel em Braz Cubas.

Chamou atenção também o anúncio de que o serviço de radioterapia do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo deverá ter seu início em maio próximo. Essa questão trouxe muito debate à época do descredenciamento do Hospital Dr. Flávio Isaías e levou muitos pacientes ao calvário de dirigirem-se para a Capital, atendimento que depois voltou por conta de um convênio, um imbróglio causado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Em ano pré-eleitoral os políticos costumam discursar preparando o terreno de suas próximas candidaturas; assim, disse ainda o governador da reavaliação que fará ao pedido de construção de um acesso ao Bairro do Taboão, tratando também da tão esperada duplicação final da Rodovia Mogi-Dutra. Em política não se perde palanque, seja onde for, principalmente quando os holofotes estão ligados e os microfones abertos. Para alguns, prometer não faz mal a ninguém!

Aí é que mora o perigo. Mogi das Cruzes – que já recebeu promessa de duplicação da Rodovia Mogi-Bertioga, depois negada –, integra a Região do Alto Tietê com grande quantidade de votos. Desse modo, é sempre bom parecer bem na fita, principalmente para quem pretende voar mais alto. Considerando-se o quadro da Operação Lava Jato recheado de denúncias para todo lado, inclusive em relação ao governador Alckmin, um evento como o dessa semana assume posição interessante, afinal, inaugurações costumam colar positivamente na memória do eleitor menos avisado como se a obra fosse um presente, quando na verdade é uma obrigação do gestor público. É nesse compasso, apesar de parecer cedo, que a política engrena a marcha para ganhar visibilidade na largada da corrida eleitoral. Há muito a ser esclarecido quanto às denúncias da Operação Lava Jato e o direito de defesa existe para tanto. Independentemente dela, cabe a nós, eleitores, separar o joio do trigo, a promessa, da campanha !

