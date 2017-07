Projeto visa aumentar em 600% o monitoramento em Mogi

QUADRO DESTAQUE

DARWIN VALENTE

Até o final deste ano, a Secretaria Municipal de Segurança espera colocar em prática um projeto que deverá elevar em 600% a atual capacidade de monitoramento das vias públicas da Cidade, incluindo regiões mais distantes da área central, como os bairros do Taboão, Aruã, Jardim Piatã, entre outros. A ideia é fazer com que casas comerciais e entidades em geral de diferentes pontos de Mogi venham a interligar suas câmeras de vigilância externa à Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), o que poderá aumentar de 70 para mais de 500 o total das atuais câmeras utilizadas para monitorar as condições de segurança pública no Município.

“É viável e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, pois será uma questão de criatividade, não havendo gastos para as partes e contribuindo decisivamente para melhorar as condições de monitoramento da criminalidade em toda Mogi das Cruzes”, afirma o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, coronel reformado da Polícia Militar, que já obteve o apoio o prefeito Marcus Melo (PSDB) para sua proposta.

Enquanto Sales realiza contatos para ampliar ao máximo a adesão ao seu projeto, na Câmara Municipal, o vereador Péricles Bauab (PR) trabalha para apressar a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que visa instituir no Município o programa ao qual ele dá o nome de “Mogi das Cruzes contra o crime”, que, na prática, é a oficialização dos planos do secretário Sales.

O projeto de lei número 64/17 visa autorizar o Executivo a implantar o programa, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança, que visa “interligar as imagens externas de estabelecimentos privados à Ciemp, a fim de ampliar o número de locais monitorados em tempo real, garantindo agilidade na averiguação de ocorrências delitivas, bem como no auxílio à identificação de suspeitos”.

Conforme a proposta de Bauab, que está passando pelas comissões permanentes da Casa, antes de ser debatida e votada em plenário da Câmara, poderão ser interligadas as câmeras de estabelecimentos bancários em geral; clínicas médicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde; estabelecimentos de ensino em geral; condomínios residenciais abertos ou fechados; casas de espetáculos em geral, academias de ginástica, quadras esportivas, clubes recreativos e afins; hotéis, restaurantes e pousadas; supermercados, magazines e outras lojas; indústrias, concessionárias, empresas de economia mista e outras.

A utilização e disponibilização das imagens serão liberadas por meio de um cadastro e autorização devidamente subscrita pelos proprietários ou responsáveis pelas câmeras externas dos estabelecimentos citados na legislação. Segundo a proposta de Bauab, o cadastro e autorização serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e o Ciemp, sendo que o proprietário ou responsável deverá comprovar, com documentos, a propriedade ou responsabilidade pelo estabelecimento e, consequentemente, pelas imagens a serem disponibilizadas.

Tal disponibilização ocorrerá por meio de um link direto do imóvel do detentor da propriedade das imagens. Caberá à Prefeitura de Mogi disponibilizar em seu site, na internet, a abertura do programa para que o estabelecimento comercial descrito na lei possa firmar acordo diretamente com a Secretaria de Segurança.