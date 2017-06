Projeto prevê descentralização da cultura em Mogi

Cidades, QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Levar as atividades culturais a bairros, de modo a descentralizar as ações, é o objetivo do Programa de Fomento à Arte e Cultura (Profac) lançado ontem pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. A gestão ficará com a Secretaria Municipal de Cultura. A previsão é de que 18 projetos em diferentes áreas sejam contemplados. O valor total a ser destinado é de R$ 200 mil. Os artistas e coletivos interessados devem fazer as inscrições entre 19 de junho e 21 de julho para pleitear o apoio financeiro.

A iniciativa é baseada na lei nº 7.222, de 3 de novembro de 2016, de incentivo à cultura. A série de discussões promovida pela Secretaria de Cultura chamada Diálogo Aberto, que contou com a participação de artistas e gestores culturais da Cidade, ajudou a formatar o programa. Foram 80 reuniões em quatro anos, 91 ciclos de diálogo com 9,2 mil participantes. O Profac, por sua vez, teve nove reuniões de mobilização social, 19 audiências públicas, 11 fóruns e 756 participantes na elaboração da minuta da proposta.

Ao todo, são sete segmentos que devem ser contemplados pela verba de R$ 200 mil: artes cênicas (R$ 60 mil), festivais (R$ 25 mil), literatura (R$ 10 mil), cinema (R$ 10 mil), artes plásticas (R$ 15 mil), dança (R$ 30 mil) e patrimônio (R$ 50 mil). Os recursos são dos fundos dos conselhos municipais de Cultura (Comuc) e de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico (Comphap).

“Houve um diálogo muito aberto com diferentes segmentos da cultura. Há demandas na Cidade. Uma das coisas observadas é a necessidade de se levar a cultura para os bairros de Mogi. O programa tem uma característica interessante que é dar pontos a mais para iniciativas descentralizadas. É uma forma de incentivar os artistas dentro das áreas em que cada um atua. A medida vai proporcionar a cultura dentro dos bairros, para isso, a gente precisa do apoio de divulgação da imprensa”, comentou o prefeito Marcus Melo (PSDB).

Das sete áreas, 18 projetos vão ser contemplados (há segmentos com mais de uma cota de aporte financeiro previsto como, por exemplo, o de artes cênicas que deve distribuir R$ 60 mil em verbas por meio de três projetos a receberem R$ 20 mil cada). A seleção será feita por uma comissão de análise de projetos (CAP), um grupo independente formado por pareceristas técnicos de fora da Cidade. A escolha por um perfil mais técnico de jurado é para evitar supostos benefícios a alguns segmentos ou artistas específicos da Cidade.

O público não deve estranhar a ausência da área musical no programa. A Secretaria da Cultura acredita que a música já tem sido muito fomentada na Cidade graças a projetos como o Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam) e festivais culturais. Havia demanda mais urgente como a de trabalhar estes segmentos definidos em áreas descentralizadas.

“Muitas reuniões foram em territórios descentralizados e as pessoas falam sobre a necessidade dessas ações chegarem até lá. A gente lança agora uma primeira etapa e, dentro daquilo que a gente acha que é possível circular isso vai acontecer. Aqui há uma área que trata de pesquisa para preservação de patrimônio histórico. Isso é difícil fugir do Centro, mas os festivais de música, dança, teatro e cinema podem ir para bairros e periferias. A gente entende que o Profac precisa nascer com algumas características como editais menores (com recurso menor) para que as pessoas saibam como prestar contas e difundir esta percepção de descentralização. Ou exemplo, eu tenho um espetáculo de teatro infantil de rua. Como eu descentralizo? Gostaria de me apresentar em Jundiapeba. Como as pessoas vão receber isso? O objetivo do Profac é fazer com que as pessoas de Jundiapeba, lá no futuro, produzam as suas próprias peças, mas até lá, a população de Jundiapeba precisa ver, receber produções para saber como funciona esta sistemática. A ideia é ampliar o repertório destes lugares”, disse o secretário de Cultura, Mateus Sartori.

Para artistas e coletivos interessados, há um passo a passo a seguir. A primeira parte é conhecer a lei 7.222/16 e o decreto que a regulamenta de número 16.392/17. Na sequência, deve ser feita a inscrição por meio do endereço eletrônico www.cultura.pmmc.com.br/cadastro. O período para inscrição ficará aberto entre os dias 19 de junho e 21 de julho de 2017. A escolha é um processo de concorrência pública. A não apresentação de documentos solicitados já elimina, de forma automática, os artistas e grupos que pleiteiam apoio financeiro. A Secretaria de Cultura fará reuniões de orientação às pessoas com dúvidas sobre os critérios exigidos para inscrição no Emam nos dias 27 e 28 de junho, das 19 às 21 horas. Aqueles que ainda tiverem dúvida terão oportunidade de agendar horário às terças e quintas, das 14 às 18 horas, até 20 de julho.