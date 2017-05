Projeto pode retomar atendimento da AACD à região do Alto Tietê

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Associação de Apoio à Criança Deficiente (AACD) pretende retomar o atendimento de pacientes com problemas de mobilidade na Região. O assunto foi tratado nesta quarta-feira (24), na sede da entidade, em São Paulo, durante reunião do Conselho de Desenvolvimentos dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

No encontro ficou decidido que os médicos da AACD vão discutir a viabilidade técnica-financeira da proposta depois que cada Município apresentar sua demanda, com o perfil dos pacientes e o tipo de tratamento que necessitam para que a instituição avalie o número de pessoas e apresente orçamento dos custos. Esses dados devem ser apresentados na próxima reunião, agendada para o dia 7.

“O objetivo é que cada município assuma a responsabilidade pelos seus pacientes e passe a ratear os recursos de forma proporcional e justa”, comentou o secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, também coordenador da Câmara Técnica do Condemat.

Foi discutia ainda a ideia apresentada pelo Condemat para que a AACD forme um consórcio de saúde na Região, nos moldes do que funciona para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com cota de pacientes para cada cidade e apenas um órgão gestor. No formato de consórcio, o município participante paga determinado valor, conforme número e tipo de atendimentos.

A reunião com a equipe técnica da AACD, no próximo dia 7, será na sede do Condemat, em Mogi. Atualmente, apenas os pacientes de Mogi são atendidos na AACD, no Rodeio. Antes, Guararema e Poá também utilizam a unidade, mas no final do ano passado, a entidade não considerou viável renovar os contratos por questões financeiras e burocráticas de prestação de contas. No caso de Mogi, a Prefeitura tem contrato anual de R$ 1,4 milhão com a AACD.