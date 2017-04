Projeto oferecerá tratamento odontológico gratuito em Mogi

QUADRO DESTAQUE

A Organização Turma do Bem realiza nesta sexta-feira uma megatriagem de jovens de 11 a 17 anos a fim de selecionar 60 deles para o tratamento odontológico gratuito. O evento ocorre simultaneamente em mais de 300 municípios do Brasil e em Mogi das Cruzes será realizado das 9 às 15 horas, na sede da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD) na Cidade, situada a Rua Delfino Alves Gregório, 50, no Mogilar.

Na quinta edição em Mogi, a Turma do Bem espera realizar 500 triagens. “Antes a triagem era realizada nas escolas. A gente selecionava as regiões e se dirigia até lá, mas assim outros pontos deixavam de ser atendidos, por isso agora centralizamos em um local, para que toda a Cidade tenha oportunidade”, conta a cirurgiã dentista e coordenadora do projeto em Mogi, Roberta Suely Siqueira Spinosa.

Para participar, é necessário que o jovem vá até o local do evento com um responsável, documento de identificação e um comprovante de endereço para cadastro. Esta etapa é necessária para, caso o paciente seja aprovado, ele receberá uma correspondência indicando a qual dos 62 consultórios participantes ele será encaminhado.

Roberta destaca que o tratamento odontológico ainda tem um custo elevado nos dias de hoje e, atrelado à falta de informações, faz crescer o número de pessoas com problemas. “O acompanhamento na rede pública de saúde ainda oferece apenas os recursos mais simples e, às vezes, não resolve o caso dos pacientes. Por isso, oferecemos o tratamento completo, como colocação de prótese, coroa, extração, canal, entre outros que o paciente precisar”, conta.

Um dos principais objetivos do grupo é que jovens não sejam impedidos de entrar no mercado de trabalho por conta de problemas nos dentes, por isso a prioridade será para os casos mais graves e pessoas prestes a completar a maioridade. O evento é patrocinado pela marca Oral-B e realizado em parceria com clínicas protéticas e radiológicas.