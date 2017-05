Projeto inspirado no Vale Europeu visa traçar rota pela Região

DESTAQUE

O programa Caminhos dos Vales, inspirado no Vale Europeu, de Santa Catarina, prevê a exploração de rotas turísticas ao longo dos vales dos rios Tietê e Paraíba. A iniciativa que tem como objetivo atrair principalmente os cicloturistas e promover a integração regional foi apresentada nesta semana pela coordenação do grupo de trabalho de Turismo do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

A proposta é integrar rotas já existentes, as quais têm principalmente o apelo rural, e atrair turistas que podem percorrer diferentes roteiros a partir de qualquer uma das cidades do Alto Tietê e regiões vizinhas. A princípio, o Caminho dos Vales parte do eixo de duas rotas que já começam a ser conhecidas entre os turistas, que são o Caminho do Sal, com pouco mais de 50 km pela Estrada Velha Caminho do Mar que integra as cidades do ABC a Taiaçupeba, em Mogi; e a Rota da Luz, que passa por Mogi, Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira e, por fim, Aparecida. O trajeto todo tem 194 km.

“A ideia é explorar trilhas que já existem nas cidades e, com ajuda de sinalização adequada, integrar umas às outras. Há potencial para isso e a partir de agora é avançar com o projeto e desenvolver os roteiros do Caminho dos Vales”, explica Renato Castrezana, integrante do GT de Turismo pela Prefeitura de Mogi.

O grupo também recebeu representantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e dos Conselhos Municipais do Turismo (COMTURs) de Mogi e Salesópolis. A vinda de Joanito Jerônimo Ferreira, chefe de Departamento de Estações e responsável pelo Expresso Turístico, e Maria Salete Zandoná, assistente técnico executivo da CPTM, foi com o objetivo de discutir ações para impulsionar o Expresso Turístico, que hoje faz apenas uma viagem por mês para Mogi. Algumas tratativas serão desencadeadas para viabilizar mais viagens do trem turístico à Região, também com apelo aos ciclistas, com possibilidade de parada em Suzano.