Projeto entrega livros na estação da CPTM em Mogi

Cidades

Nesta quinta-feira, os passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que passarem pela Estação Mogi das Cruzes, na região central da Cidade, das 10 às 13 horas, poderão participar do projeto Livro Livre, desenvolvido pela estatal em parceria com o Lions Clube de Mogi das Cruzes – Itapety há três anos.

A iniciativa reforça o conceito do bookcrossing, ação que incentiva o hábito da leitura e o repasse do livro para outro leitor, compartilhando o conhecimento. Além de contribuir cedendo o espaço para os projetos, a CPTM também fornece novos livros para distribuição.

A programação desta edição do projeto, realizada em homenagem ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado ontem, dará destaque às publicações direcionadas às crianças e contará com homenagem ao escritor Monteiro Lobato (18/04/1882 – 04/07/1948).

Escritores das cidades da Região do Alto Tietê foram convidados para participar do evento e deverão falar sobre suas obras e estimular a leitura entre os usuários da CPTM. Além disso, associados e voluntários do Lions Clube se apresentarão caracterizados de personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, em referência a uma das principais obras do autor.

Para distribuição dos livros, o clube de serviços pede a doação das publicações direcionadas ao público infantil. Os interessados em contribuir devem entrar em contato para que o Lions providencie a retirada dos exemplares. Os doadores também poderão deixar os livros na Rua Dr. Ricardo Vilela, 375, na região central da Cidade, em horário comercial.

Mais informações podem ser obtidas com o presidente do Lions-Itapey, Hermes Oliveira, pelo telefone 9-7140-1849, ou com a diretora social do clube, Maria Amélia Rodrigues, pelo 9-8281-6685.

Projeto

Desde 2006, inspirada no bookcrossing, a CPTM realiza o projeto Livro Livre, que tem como principal objetivo promover uma corrente de leitura entre os usuários das seis linhas da companhia. A iniciativa propõe estimular este hábito, a partir da proposta de ler e repassar adiante os livros adquiridos nas estações participantes da ação.

Além da troca e circulação dos exemplares, o Livro Livre sempre conta com intervenções lúdicas e culturais diversificadas, incluindo encontros com escritores e editores convidados pela CPTM, com destaque para profissionais locais e regionais que desta forma têm oportunidade de divulgar seus trabalhos nas estações ferroviárias das proximidades em que moram.