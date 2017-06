Projeto em escola de Mogi consulta pais sobre gestão do ensino

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Ampliar a interação dos pais à rotina da Escola Estadual Aprígio de Oliveira, localizada no Centro de Mogi das Cruzes, é o principal diagnóstico da consulta popular feita por meio de votação na internet como parte do projeto “Gestão Democrática da Educação”, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com as diretorias regionais de ensino. A administração das verbas recebidas pela escola é outra preocupação dos responsáveis pelos estudantes. Há resultados específicos para cada unidade, porém, por enquanto, eles têm sido divulgados à comunidade local e não ao grande público. Ações para tentar responder as demandas começam a ser projetadas. A intenção é que, até o ano que vem, os temas sejam debatidos numa etapa estadual e possam basear um projeto de lei que norteie as ações integradas de trabalho na educação estadual.

O projeto acontece em todas as unidades de ensino do Estado de São Paulo e está em sua terceira fase (Regional). As etapas são interligadas por completo. A primeira delas começou no segundo semestre de 2016 e foi chamada de Diagnóstico. Ela objetivou identificar a percepção da comunidade escolar (pais, alunos, vizinhos da escola, funcionários e professores) a respeito da participação dela no dia a dia da escola local. Este processo se deu por intermédio de um questionário elaborado a partir de 105 grupos de escuta espalhados pelo Estado que ficou disponível para preenchimento pela internet. Em maio passado aconteceu a segunda etapa chamada de Local. Nela, os resultados da consulta popular foram divulgados às escolas.

A etapa atual, que prossegue até a primeira quinzena de junho, tem debates para tratar dos principais diagnósticos constatados na consulta aberta. Nesta fase já há um trabalho da equipe local para que a comunidade escolar se aproprie das percepções e possam ser elaboradas ações para que as demandas – aquelas ao alcance das diretorias regionais e da Secretaria de Estado da Educação – possam ser respondidas. Por fim, até o primeiro semestre de 2018 acontece a quarta etapa, definida como Estadual. Haverá um debate sobre as ações necessárias para melhoria da rede. A partir disso, o Governo do Estado reunirá as principais contribuições das diferentes regiões paulistas para a elaboração de um projeto de lei que vai matrizar a gestão educacional e as forças que integram a rotina das comunidades escolares.

Em resumo, o projeto tenta abrir mais diálogo entre alunos, pais, professores e funcionários das escolas. O Aprígio, um dos mais tradicionais colégios públicos de Mogi das Cruzes (que atende a 820 alunos do ensino fundamental II – de 6º a 9º anos), recebeu ontem a devolutiva da consulta popular e promoveu quatro grupos de debates a partir dos resultados observados.

Foram 2,7 mil participantes no caso do Aprígio. Por lá, a maior necessidade a ser trabalhada, segundo os consultados, é a participação mais intensa dos pais na rotina do colégio – por extensão na vida escolar dos filhos também.

Outro ponto interessante observado é que para 34,7% dos consultados, a gestão democrática é o diálogo constante entre a equipe gestora (diretora, vice, funcionários administrativos), estudantes e pais.

Sandra Regina Laudelino é vice-diretora e fala sobre a necessidade da participação dos pais nas atividades escolares. “Isso acontece porque muitos desconhecem o que é feito. Outra coisa é o medo de não saber como funciona, de não conseguir entender a rotina da escola. Os pais têm dúvida sobre as verbas que vêm da escola, boa parte delas destinada pela Secretaria de Estado da Educação. A quadra, muito questionada por eles, é uma obra que precisa passar por licitação. É fundamental esta aproximação para que eles saibam como tudo funciona”, explicou. A obra a qual se referiu Sandra está em fase de licitação. Outras unidades escolares já haviam superado esta etapa e tinham empresa escolhida, mas ela faliu e o Estado precisou reabrir processo licitatório para definir nova responsável pelas reformas em escolas.

De acordo com a dirigente regional de ensino, Rosania Morroni, o projeto desenvolvido em parcerias proporciona uma mudança na forma de trabalho e no diálogo dentro das escolas. “O nome já diz tudo. O projeto complementa as ações já desenvolvidas pela rede estadual de ensino. Foi a oportunidade dos segmentos pararem para discutir a importância da escola e se há um espaço de discussões democráticas para ajudar a gestão da unidade. Se houver este diálogo democrático, é fato que o ensino tende a ser melhor. Os consultados apontam pontos que demandam ações e também as potencialidades que possam ser mais bem trabalhadas”, comentou.









A Diretoria Regional de Ensino de Mogi, que abrange também as cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis, tem 66 escolas e 41 mil estudantes, mais de 21 mil apenas no ensino médio.

Andrea Nagatani, superintendente de ensino e facilitadora do projeto, comenta que a partir do diagnóstico, a escola passa a buscar soluções para os problemas identificados. “A partir de agora, porque nesses encontros já são estabelecidas as ações. A gestão democrática é um exercício contínuo que faça com que a escola esteja sempre antenada com as demandas mais evidentes. A presença dos pais e o diálogo da escola com a comunidade foram os pontos ressaltados pelos consultados a partir do diagnóstico. Esses tópicos precisam ser mais bem trabalhados, melhorados. A resposta precisa ser transformar as reuniões em encontros mais interessantes e otimizar a forma como a conversação entre a escola e a comunidade acontece”, disse.

Organização e transparência são destacadas

Pais e alunos da Escola Estadual Aprígio de Oliveira ressaltam a organização da estrutura escolar e a transparência proporcionadas pelo processo de gestão democrática iniciado pela Secretaria de Estado da Educação.

Rodolfo Médici de Souza, de 44 anos, comenta que o ganho à comunidade escolar foi muito substancial. “Este processo é uma inovação na educação do Estado porque a escola está aberta a críticas e sugestões a respeito dos mais diversos assuntos que envolvem o universo escolar. Há participação efetiva em coisas práticas como, por exemplo, recursos das escolas. Veja só, o pai debatendo sobre os recursos recebidos pela escola. É a participação dos pais na rotina educacional. É algo positivo porque possibilita também transparência”, comentou o pai de Helena Lima, 11.

Edson Rocha, 69, integrante da Associação de Pais e Mestres (APM), pai de Lívia de Siqueira, 13, conta que a clareza por trás das informações não deixa brecha para dúvidas. “A participação da família é de suma importância. O pai precisa participar desta rotina e o fato de ser algo mais transparente contribui muito para isso”, disse.

Kevyn Bovo, 14, integrante do grêmio estudantil da escola, explica que o grupo acaba por ser o principal termômetro com as demandas captadas junto aos alunos. “Grêmio e alunos tentam buscar soluções para os problemas da escola”, explicou.

“A gestão democrática, discutida pelos alunos, a maior parte interessada em melhorias na escola, é fundamental, sobretudo, com a participação dos grêmios. A melhoria do espaço de aprendizagem e socialização depende deste processo”, concluiu Sonia Maria Brancaglion, que representa a organização dos grêmios na Secretaria de Estado da Educação.