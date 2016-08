Projeto de incentivo à cultura será entregue à Câmara

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

DANILO SANS

Será encaminhado nesta sexta-feira (26), à Câmara Municipal, o projeto de lei que cria o Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (Profac). Ela deve funcionar de forma similar à recém-aprovada Lei de Incentivo à Cultura (LIC), com uma diferença bastante importante: em vez do artista correr atrás de captação de verba, os projetos aprovados na nova proposta já terão o aporte financeiro garantido.

O secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, afirma que o novo projeto deve facilitar a execução de projetos culturais na Cidade. “O artista que não é tão empreendedor, ou que tenha alguma dificuldade para conseguir a captação de verba em empresas, dificilmente conseguiria apoio”, pondera. Ele classifica o Profac como “a mais importante das 11 leis” criadas pela Cultura nos últimos quatro anos.





Inicialmente, o fundo destinado ao Profac deve contar com a reserva prevista de R$ 500 mil, verba que sairá da própria Secretaria de Cultura. Esse montante, porém, pode ser maior, já que a proposta permite acrescentar verba dos fundos municipais de Cultura, de Museus e do Patrimônio Histórico, além de possibilizar a realização de eventos para a sua composição. “A gente está falando de R$ 500 mil, por enquanto, mas podemos iniciar com R$ 1 milhão”, explica o secretário.

O primeiro edital deve ser aberto até abril próximo, para que as primeiras ações sejam desenvolvidas no decorrer do de 2017. O teto para obtenção de recurso de cada projeto ainda não foi definido.

Assim como o teto, as regras para a captação deverá ser definida em discussões com a própria classe artística. “De todas as reuniões que fizemos, a maior demanda é pela descentralização”, diz Sartori, explicando que, por isso, os editais serão diferentes a cada ano.

Outro diferencial da nova proposta, em relação à Lei de Incentivo à Cultura, é a possibilidade de desenvolvimento de projetos de pesquisas – estes que dificilmente seriam patrocinados por empresas, já que a exposição é muito menor. “A gente pensou em construir uma lei que possibilite ao Poder Pública financiar esse tipo de iniciativa”, diz.

O Profac também permitirá a inscrição de espaços culturais sem fins lucrativos, como o Galpão Arthur Netto, ou o Casarão da Mariquinha, por exemplo. Esses espaços poderão requerer verba para o desenvolvimento de projetos ou compra de equipamentos.