Projeto Crescer conquista a Copa Ipiranga

O Projeto Crescer de Taekwondo conquistou pela quinta vez o título da 23ª edição da Copa Ipiranga. A equipe da associação localizada no Distrito de Taiaçupeba faturou um total de 49 medalhas, sendo seis de ouro, oito de prata e duas de bronze na categoria Formas; além de 19 de ouro, 11 de prata e três de bronze em Lutas. A competição contou com a participação de mais de 500 atletas e cerca de 30 academias de todo o estado de São Paulo.

O Projeto Crescer, mantido pela Helbor Empreendimentos S.A. desde 2011 e desenvolvido no Distrito de Taiaçupeba, conta também com apoio da Sociedade Ambiental de Taiaçupeba (SAT) e mantém mais de 100 crianças e adolescentes, entre 4 e 18 anos.





O objetivo do Crescer é estimular a prática de hábitos saudáveis por meio do esporte, além de afastar as crianças e os jovens das ruas, complementar a formação escolar e incentivar o comprometimento, a disciplina e o respeito.