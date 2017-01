Projeto “Autoral do Canto” volta ao palco do Mais Brasil

Caderno A - Capa

A música “do pensamento da reza pelo canto” de Michael Meyson reabre, na noite desta quarta-feira (11), a partir das 20 horas, o projeto “Autoral do Canto” em 2017 no Mais Brasil, região central de Mogi das Cruzes. O repertório valoriza os elementos da fé popular e da cultura local e as oito canções escolhidas têm uma linguagem afinada com a poesia. A produtora cultural Sandra Vianna, idealizadora do evento, explica que o evento passa a ser mensal neste ano e que já há nomes confirmados para os próximos meses.

O objetivo do projeto, conforme explica Sandra, é mostrar ao público os artistas da Cidade que trabalham com composições autorais. Há vários e nem todos conhecem os trabalhos que surgem a cada novo mês por aí.









“Este projeto é inspirado em um chamado ‘Por um Mundo Melhor’, que fizemos no começo dos anos 2000 que reunia artistas veteranos e novatos para que pudessem mostrar suas músicas. A ideia é evidenciar o que é da terra, o que é local. É importante que existam atividades como essas porque ainda não é algo muito disseminado. Por mais que o poder público tenha aberto espaços culturais e promovido uma série de iniciativas, a produção cultural ainda está muito centralizada. As atrações não chegam às periferias”, afirmou a O Diário. Até ano passado, o projeto era semanal e acontecia às terças-feiras. A última edição de 2016 contou com as participações de Helder Vinhosa e Clayton Belchior.

Para a apresentação de logo mais, Meyson subirá ao palco para apresentar oito canções de sua autoria. “São oito canções que mostram a tradição oral da fé através do pensamento da reza pelo canto”, disse o artista, que tem 23 anos de carreira artística. Nascido em Brasília (DF), ele se diz filho de Sumé, município do interior paraibano a 264 quilômetros de João Pessoa, mas é um mogiano de coração porque já está aqui há vários anos.

Apesar de um pouco afastado dos palcos de Mogi por causa do trabalho que desempenha na Secretaria Municipal de Cultura, de diretor de Cultura, Meyson tem feito muitas participações fora como ator com o grupo Contadores de Mentira, inclusive, acumulando participações fora do País. “As pessoas vão voltar a me ver mais aqui por Mogi”, confirmou.

Na visão dele, iniciativas como essa, de valorização do trabalho autoral, ganham força. “Os artistas estão cada vez mais se interessando por isso, já que há um público que interessado por isso. Os espaços também estão se ligando mais a esses projetos”, avaliou.

Depois do pocket show do Meyson, o palco é aberto para apresentações de alguns artistas locais com composições próprias. A entrada é gratuita. O endereço do Mais Brasil é Rua Engenheiro Gualberto, 199, na Vila Industrial.

Novas edições

Os artistas de março e abril já estão definidos. “Em 8 de março teremos Maurício Magalhães e no dia 12 de abril contaremos com o Renatêra da banda DKCinco. O nome de fevereiro a gente deve fechar até quinta-feira (amanhã)”, explicou Sandra.









Mercan-San

Para levar música ao vivo ao Mercado Municipal de Mogi das Cruzes, a produtora cultural e cantora Sandra Vianna prepara o projeto “Merca-Som”, que deve ser inscrito na Lei de Fomento à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura. Segundo ela, a proposta é levar atividades culturais a um dos espaços mais movimentados da Cidade e que tem poucas expressões artísticas e culturais.

De uns tempos para cá, algumas poucas atividades são realizadas no Mercadão como, por exemplo, exposições de artistas plásticos locais. Uma das mais recentes montadas no estabelecimento foi a de Nerival Rodrigues.

“Estou escrevendo um projeto chamado Merca-Som que propõe levar música ao vivo ao Mercadão. É resgatar uma prática cultural em um local bastante movimentado e central. Vamos tentar inscrever o projeto na Lei de Fomento à Cultura”, disse.