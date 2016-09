Programa Social entrega mais 600 apartamentos em Mogi

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

LUCAS MELONI

Anos atrás, a autônoma Vânia Cristina Mendes Ferreira, de 35 anos, que dividia um imóvel com dezenas de parentes no Botujuru, em Mogi das Cruzes, procurava de todas as formas a tão sonhada casa própria. Em um determinado dia, ela, responsável pela educação de três filhos, hoje com 19, 17 e 10 anos, decidiu se cadastrar no programa “Minha Casa, Minha Vida”. Com bastante fé e acreditando em dias melhores, aquele futuro idealizado por ela e sua família começou a se tornar realidade nesta sexta-feira (9) ao receber das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Magalhães Occhi, a chave do apartamento em que morará. “Chegou o momento”, disse à imprensa. A entrega dos condomínios Apoema I e II, no Parque Olímpico, que totalizam 600 unidades, faz com que a Cidade chegue a quatro mil unidades já construídas. A Prefeitura planeja agora habitações populares custeadas pelo Governo do Estado.

Sob sol forte, centenas e centenas de pessoas foram conhecer, na manhã desta sexta, as instalações dos novos residenciais. Os dois condomínios custaram R$ 57,5 milhões. Cada apartamento tem o preço, em média, de R$ 120 mil. Cerca de R$ 100 mil são financiados pela Caixa e R$ 20 mil têm repasse do Governo do Estado como parte do programa “Casa Paulista”, que dá aporte financeiro para auxílio no abatimento dos valores.

Três famílias foram convidadas para representar todas as que morarão no local. Elas são chefiadas por mulheres. Edivânia Dias da Silva, Vânia Cristina e Tâmara Coelho receberam das mãos do prefeito Marco Bertaiolli (PSD), do presidente da Caixa e do governador Geraldo Alckmin (PSDB) as chaves dos apartamentos.

“Há 25 anos já pensava como era ter uma casa. Morava no Botujuru, com alguns familiares, num imóvel. Era tudo misturado e dava muita confusão. Agora isso é meu e dos meus filhos. Ninguém pode nos tirar. Pretendo seguir a vida com paz. Sem falar que não preciso me preocupar com documentação, com risco de briga, de sair de casa, que não era minha, de não ter uma boa noite de sono. Representa uma grande mudança finalmente”, comentou Vânia.

A diarista Maria Silva dos Santos, 44, também faz parte das famílias contempladas. “Vim do Nordeste muito cedo e morei vários anos em favela. É a primeira casa de verdade que eu tenho e que posso chamar de minha”, disse. Os condomínios ficam na Avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, 757, no Parque Olímpico

Estima-se, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que quase 40% das famílias brasileiras sejam chefiadas por mulheres. Em números reais, este montante chega a 27,7 milhões de lares em todos os estados. É um cenário que se reflete em Mogi.

Até o final do ano, mais 1.240 apartamentos do “Minha Casa, Minha Vida” devem ser entregues por aqui. Eles estão no polo habitacional em fase final de construção às margens da revitalizada Avenida Kaoru Hiramatsu, no Oropó.

A fila de espera por uma casa popular com base no cadastro feito pela Coordenadoria de Habitação é de 15 mil pessoas. “Conforme o presidente da Caixa e o Governo Federal ressaltaram, o programa já está encerrado por aqui para novos empreendimentos por enquanto. Vamos aguardar a abertura de novas fases. Outra opção é a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), de interesse social, e aqui teremos novas unidades que já estão contratadas. Um dos condomínios será no Conjunto Jefferson, com 45 unidades. As pessoas do cadastro (fila de espera) serão escolhidas para o local. Será o primeiro conjunto de residências de interesse social (não apartamento) de Mogi. Estamos na fase de aprovação de crédito e infraestrutura interna, portanto, sem previsão de início de obra. Em outubro, terei uma reunião com o secretário Rodrigo Garcia (Habitação) para definirmos outros projetos de moradia em parceria”, afirmou a coordenadora municipal de Habitação, Chandra Vidal Costa.

Alckmin ressaltou o apoio financeiro do Estado para a construção dos apartamentos. “Nós fizemos uma parceria com o Governo Federal para fazer 100 mil unidades, com valores que variam de R$ 15 mil a R$ 30 mil. Na Região Metropolitana, o terreno é mais caro. Também temos ‘Casa Paulista’ nos 1.240 apartamentos que estão ficando prontos em Mogi. No Estado, são 70 mil unidades com aporte deste programa e 30 mil pela CDHU”, comentou.

Uma equipe de assistentes sociais estará no local para auxiliar na mudança e no processo de adaptação à vida em condomínio. Na próxima semana, os moradores devem ter reuniões para acertos finais. A partir da próxima sexta-feira, eles já podem mudar. Segundo o presidente da Caixa, as famílias terão até 60 dias para mudar. “Isso porque eventualmente uma ou outra precisa cumprir o resto do contrato de aluguel e, para que não saíam com o ônus”, disse.

“A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, também vai colocar linhas de ônibus nesta região, já que agora há uma demanda que até pouco tempo não havia, mas passa a existir. O importante é que as famílias tenham a responsabilidade e a noção da importância de não venderem, alugarem ou cederem essas casas de jeito nenhum para outros”, afirmou. A Prefeitura autorizou a isenção de alguns impostos para que as moradias também fossem viabilizadas.

A construção de casas populares em regiões não periféricas, como o caso dos condomínios Apoema I e II, no Parque Olímpico, é um exemplo de empreendimento em pontos estratégicos que facilitam a urbanização. Segundo o secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, novos equipamentos habitacionais devem ser erguidos na Cidade.





“Aqui nos residenciais Apoema I e II foram R$ 20 mil por apartamento. Este valor foi aportado para viabilizar o empreendimento e para colocação de pisos cerâmicos e melhorias de acabamento. O dinheiro do Estado serve para complementar o serviço que falta para a conclusão dos condomínios. Ainda temos 1.240 para serem entregues em Mogi. A Cidade é estratégica para o Governo do Estado e pode ter novas moradias do tipo, sobretudo, com apoio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano)”, explicou.

Questionado por O Diário sobre o projeto, tocado pelo Governo do Estado, de revitalização do Centro de São Paulo com a construção de moradias populares, e a possibilidade de expansão a outras cidades, Garcia afirmou que a medida tem surtido resultados esperados e que é natural a análise de uma possível extensão a outros locais. “Por enquanto é algo muito específico do Centro da cidade de São Paulo, mas é algo que pode ser estudado para municípios da região metropolitana e interior”, concluiu.

Prefeitura e CDHU devem construir 45 casas no Conjunto Jefferson, em Mogi das Cruzes. Ainda não há prazo estimado para início das obras.

Bastidores

Bolo 1

Muito aplaudido pelo público, o prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) aproveitou a entrega dos condomínios do Apoema I e II para brincar com os novos moradores e decidiu “cobrar” um bolo de fubá de presente. Uma moradora chegou a dizer que levou o quitute à Prefeitura, mas no dia que fez isso, o prefeito não estava por lá.

Bolo 2

Assim que começou a falar, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, também fez questão de dizer que uma moradora lhe prometeu um bolo de fubá. “Só falta alguém trazer um para o governador”. De fato mesmo, é que os três ficaram sem bolo.

Censo

Occhi cometeu uma gafe ao falar sobre Mogi. O presidente da Caixa disse que Mogi tinha 150 mil habitantes. O secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, corrigiu Occhi fazendo um quatro com os dedos, referindo-se aos 430 mil habitantes estimados pelo IBGE. Gafe reparada, cochichos espalhados.

Manifestações

Geraldo Alckmin respondeu à imprensa que é preferível que os protestos contra o presidente Michel Temer (PMDB) ocorram na Avenida Paulista, na Bela Vista, do que no Largo da Batata, perto de Pinheiros. “Na Paulista tem várias estações de Metrô e ruas que a cruzam. É mais fácil para escoar público”, disse.

Eleição à porta

Algumas pessoas estavam no portão dos condomínios entregues ontem distribuindo folhetos de candidatos à Câmara Municipal. O evento não tinha muitos políticos por causa das restrições eleitorais. Apenas Odete Sousa (PR), do legislativo, e os prefeitos Paulo Tokuzumi (PSDB) e Carlos Alberto Taino (PSDB), de Suzano e Biritiba Mirim, respectivamente, apareceram.