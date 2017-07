Programa DST/Aids promove ações de luta contra as hepatites virais

Cidades

Até o final deste mês, o Programa Municipal de DST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde promove uma série de ações de luta contra as hepatites virais. O principal objetivo da iniciativa é orientar a população sobre as formas de contágio e prevenção da doença, além de promover uma busca ativa de novos casos.

As atividades serão realizadas sempre às terças-feiras, no período da manhã. Hoje, a equipe estará na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Oropó, localizada na Avenida Kaoru Hiramatsu e, na próxima terça, dia 11, na UPA do Rodeio (Avenida Pedro Romeiro, s/nº). Já no dia 18 de julho, o trabalho acontecerá no PACS Jundiapeba (Avenida João de Souza Franco, 393, Nova Jundiapeba) e, no dia 25, se concentrará no atendimento às pessoas em situação de rua.

No Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, comemorado em 28 de julho, a ação será realizada no Largo do Rosário, na região central da Cidade, com a participação da comunidade interessada. Além disso, é possível realizar a testagem em qualquer unidade de saúde.

As hepatites virais, em especial os tipos B e C, são infecções do fígado causadas por vírus e transmitidas principalmente pelo sangue, sendo a hepatite B também transmitida por relações sexuais.

Sintomas

Os sintomas iniciais das formas agudas podem ser cansaço, tontura, enjoo, febre, dor na região do fígado, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, mas nem sempre os sintomas aparecem. As hepatites B e C podem se tornar crônicas e evoluírem para doenças mais preocupantes como cirrose e câncer de fígado, por isso a importância de realizar exames de sangue de forma preventiva.

Quem tiver alguma dúvida pode procurar o Programa Municipal de DST/Aids, que funciona de segunda a sexta-feira na Rua Fausta Duarte de Araújo, 412, no Jardim Santista.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone é 4738-5876.