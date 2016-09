Programa de moradias em Mogi pode ter sodrigo fraude

Comentários (0) Cidades Like

LUCAS MELONI

Pelo menos 40 contratos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, em Mogi das Cruzes, são suspeitos de fraudes, de acordo com balanço divulgado a O Diário pelo presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Magalhães Occhi. Ele, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e outras autoridades são aguardados nesta sexta-feira (9), às 10 horas, na entrega de conjuntos habitacionais populares no Parque Olímpico, construídos com recursos federais e estaduais. Em entrevista, o presidente do banco estatal ressalta que mais sete mil moradias devem ser erguidas na Cidade e que o banco tem facilitado o acesso a financiamento para a casa própria, apesar da crise econômica.

Occhi fala sobre o montante de contratos já firmados e do número a ser alcançado ainda por Mogi. “Com a entrega que estamos fazendo nos residenciais Apoema I e II, Mogi das Cruzes ultrapassa as nove mil unidades entregues à população. E temos ainda quase sete mil contratadas, que serão inauguradas em breve”, explicou.

Questionado pelo jornal sobre as fraudes, o presidente destacou quantos casos são suspeitos. “Hoje, as denúncias representam 0,48% do total de casas já entregues (43). Essas invasões (maior parcela) e vendas posteriores retardam a inauguração das unidades e somente após a desocupação do empreendimento e vistoria para averiguar a situação das unidades é determinada nova data para entrega às famílias devidamente selecionadas pela Prefeitura”, comentou.





As fraudes investigadas são supostas vendas de apartamentos por famílias contempladas pelo programa de baixa renda. Outras referem-se a invasões a prédios ainda não inaugurados. Os imóveis a serem entregues hoje não têm problemas com fraudes. Elas supostamente ocorreram em apartamentos concluídos anteriormente.

No Alto Tietê, o ‘Minha Casa, Minha Vida’ totaliza 11 mil casas entregues. Outras 10 mil estão contratadas. “Geralmente, o que impede a ampliação do programa é a falta de disponibilidade de áreas adequadas para aplicação dos termos da faixa 1. Outra situação é a falta de propostas por parte de construtoras habilitadas”, disse Occhi.

O governador Alckmin vem pela manhã para participar da entrega de 600 apartamentos erguidos com recursos do Estado como parte do programa “Morar Bem, Viver Melhor”, na Avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite, em Braz Cubas.

Financiamento da casa própria

As medidas de diminuição de taxa são vistas com bons olhos pelo presidente da CEF, que afirma que o setor deve ser reaquecido. “As contratações da carteira de crédito habitacional somaram R$ 38,1 bilhões no primeiro semestre de 2016, dos quais R$ 29,9 bilhões com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), incluindo subsídios, e R$ 7,1 bilhões com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (Caixa/SBPE), além de R$ 1,1 bilhão contratados com outros recursos. Esses são dados do último balanço que divulgamos recentemente. As últimas mudanças anunciadas tiveram exatamente o objetivo de reaquecer o setor imobiliário, gerando mais emprego e renda. Entre elas estão o aumento da cota de financiamento, de 70% para 80%, nos imóveis novos, e de 60% para 70% no caso dos usados, no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Nós também aumentamos o limite de financiamento de R$ 1,5 milhão para R$ 3 milhões no SFI. Observe que não é o valor do imóvel, mas a parcela que pode ser financiada pela Caixa”, concluiu.