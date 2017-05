Profissionais e estudantes podem se inscrever para o Arte na Arquitetura 2017

QUADRO DESTAQUE

A Arte na Arquitetura 2017 está inscrevendo profissionais e estudantes da área para participar da mostra, que será realizada de 13 de agosto a 3 de setembro, no Casarão do Chá. A exposição, que fará parte das comemorações do aniversário de 457 anos de Mogi das Cruzes, tem como proposta unir a arquitetura e a arte sob a forma de projetos que mesclem funcionalidade e plasticidade. A participação é gratuita e o prazo máximo para se inscrever é 1 de agosto.

Além da convivência entre profissionais e estudantes de um mesmo segmento, o que gera uma importante troca de experiências, a mostra visa apresentar projetos arquitetônicos com um olhar artístico, bem como valorizar o edifício do Casarão do Chá, que é um exemplar único da arquitetura japonesa, construído em 1942 e tombado pelos conselhos estadual e federal de proteção ao patrimônio – Condephaat e Iphan.

Podem se inscrever arquitetos, escritórios de arquitetura, estudantes de arquitetura e de edificações de Mogi, bem como de toda a Região do Alto Tietê. Os trabalhos inscritos devem ser projetos de Arquitetura e Urbanismo e seguirem a proposta artística da exposição. Cada proponente pode inscrever mais de um projeto, porém apenas um por proponente deve ser selecionado. As inscrições acontecem por meio de formulário online.

Uma comissão ficará responsável pela seleção das 22 obras que vão compor a mostra. O grupo será formado por um arquiteto da Secretaria de Cultura, um arquiteto da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e um membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap). O resultado da seleção será divulgado no site da Cultura no dia 3 de agosto.

As normas para a apresentação das obras, como medidas e o material adequado, estão detalhadas no convite aberto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6904 ou e-mail culturamogi@pmmc.com.br .