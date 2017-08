Profissão, político

Cartas

Político no Brasil, na sua grande maioria, só põe a mão no bolso para tirar um santinho para o seu futuro eleitor, ou como investigados na Lava Jato, para pagar suas despesas, como pessoais e de campanha eleitoral, com boa parte de recursos desviados das nossas estatais! Como depositados por empreiteiras com contratos de obras, com prefeituras, governos Federal e de estados! Além dos R$ 819 milhões, por ano de fundo partidário… E, não satisfeitos com todas estas excrescências, agora devem aprovar na reforma política em curso, mais uma verba escandalosa de R$ 3,6 bilhões para financiar suas campanhas eleitorais já em 2018. Esses R$ 3,6 bilhões, que equivalem a 3,85 milhões de salários mínimos! Não por outra razão que, raros são os brasileiros que entram para classe política com o firme propósito de servir à Nação. Já que ser politico hoje é uma profissão, diga-se, rentável e regada a benesses inimagináveis para o trabalhador privado um dia receber! Mesmo porque, enquanto um trabalhador do setor privado tem um rendimento médio mensal de R$ 2.135,64, um político, como exemplo, o deputado federal, além de um alto salário de R$ 33.763,00, recebe também auxílio-moradia de R$ 4.253, e mais verbas adicionais que chegam a quase R$ 140 mil por mês, para pagar assessores, aluguel de veiculo, de escritório, etc. E na maior cara de pau ainda fala que luta por justiça social…

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com