Professores de Mogi comentam MP que altera o Ensino Médio

Educadores entrevistados por O Diário apontam problemas na Medida Provisória enviada pelo Governo Federal e aprovada pelo Senado anteontem para mudanças na lei 9.394/1996, que rege o Ensino Médio. Um dos principais pontos do texto é a autonomia que será dada aos alunos para decidirem entre cinco opções de áreas para estudar durante esta etapa da formação. Além disso, marca como obrigatórias as disciplinas de português, matemática, artes, educação física, sociologia e filosofia – estas últimas quatro haviam sido ignoradas no projeto da Câmara Federal. Os profissionais da Educação defendem que os professores deveriam ter sido consultados.

Nas salas de aula há mais de 40 anos, a doutora em linguística e literatura, Márcia de Azevedo Arouca, lembra que na época em que cursou o Ensino Médio, o plano atual era bem parecido com a proposta do Governo Federal, mas que a época era outra. “Hoje a gente tem uma demanda bem maior de alunos. Algumas escolas dispõem de apenas duas salas de Ensino Médio, como elas vão disponibilizar ao aluno cinco opções diferentes de grade curricular? Parece que o projeto foi pensado às pressas”, pontua.

Hoje, Márcia leciona redação aos alunos de um colégio particular da Cidade. A produção textual é um dos principais pontos de avaliação dos vestibulares, que requer do vestibulando também uma alusão histórica. “Geografia e História são matérias de base. Retirá-las do currículo do aluno vai dificultar a vida acadêmica dele em algum momento. O ensino é interdisciplinar”, enfatiza.

O mesmo argumento é utilizado pela coordenadora regional do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Vânia Pereira da Silva. Segundo ela, a medida criará uma lacuna no conhecimento do aluno. “Para compreender de forma precisa o que foi o romantismo, o barroco, é necessário ter uma base histórica. O governo precisa dialogar conosco para entender de educação. No final eles vão exigir mais daqueles que tiveram menos”, explica. O que mudou

A Medida Provisória de autoria do Governo Federal, que visa alterar a Lei 9.394/1996, já aprovada no Senado, dentre outras propostas aumenta a carga horária das atuais 800 horas anuais para 1.000 horas, em até cinco anos. O texto aprovado divide ainda o currículo escolar entre conteúdo comum e assuntos específicos. Este último poderá ser escolhido pelo aluno, que receberá a oferta de “itinerários formativos”, sendo eles linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. Para os que optarem pelo ensino técnico, a oferta considerará a inclusão de práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação por meio de parcerias. A matéria segue agora para sanção do presidente Michel Temer (PMDB). Todas as regras valerão para as redes de ensino público e privado.

Português e Matemática continuarão como obrigatórias durante os três anos do Ensino Médio. Para as comunidades indígenas ficou assegurado ainda o ensino de outras línguas maternas. Além disso, no Senado, a medida reincluiu as disciplinas Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia, que tinham sido excluídas pelo texto original da MP. O ensino de língua estrangeira será obrigatório, a partir do sexto ano, e sempre será o Inglês. O Espanhol não será facultativo.

Visando facilitar o acesso à educação, o documento permite que sistemas de Ensino Médio firmem convênios com instituições de educação à distância. A novidade é que profissionais graduados também poderão dar aulas no Ensino Médio se tiverem concluído a complementação pedagógica.

