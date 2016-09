Professores comentam notas do Ideb em Mogi

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

DANILO SANS

As escolas municipais Coronel Almeida, no Centro, e Professora Emile Nehme Affonso, no Cocuera, que oferecem ensino do 1º ao 5º ano – ciclo 1 do Ensino Fundamental, conquistaram a maior pontuação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Mogi das Cruzes. Na rede estadual, a unidade de ensino com melhor nota é a Camilo Faustino de Melo, no socorro, também do ciclo 1, que obteve 7,4 pontos. Com a nota 6,3, as escolas de ciclo I da Cidade ultrapassaram a meta de desempenho para o ano passado, fixada em 5,7. O índice obtido é ainda maior que o estipulado para 2019, de 6,2.

Já os alunos das unidades de ciclo 2 do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) de Mogi, além de apresentarem índice de aprendizado abaixo do esperado, também têm maior taxa de reprovação quando comparado aos estudantes do ciclo 1, conforme o Ideb, divulgado na semana passada pelo Ministério da Educação (MEC).





Para a professora Márcia Arouca, com mais de 40 anos de magistério, a diferença de desempenho dos anos iniciais para os anos finais pode ser explicada pela diferença no nível de exigência dos alunos. Segundo ela, os estudantes mais velhos não conseguem trabalhar com tanta fluência textos mais elaborados ou operações matemáticas mais complexas. “Você ainda vê o Fundamental 1 como criança, com atividades lúdicas, operações mais simples. Já no ciclo 2, é cobrado desse mesmo aluno um raciocínio mais elaborado”, ressalta.

Ainda na avaliação de Márcia, o desempenho alcançado pelas escolas do ciclo 2 em Mogi das Cruzes é “absurdo” e reflete a desvalorização do ensino, do professor e do próprio aluno. “Fala-se em pátria educadora, mas se esquece que existe alguém chamado professor e que ele precisa ser valorizado; que existe o aluno, que precisa aprender a construir o próprio conhecimento”, avalia.

A nota do Ideb leva em conta dois fatores: o rendimento do aluno em Português e Matemática e o indicador de fluxo, que mostra quantos estudantes estavam aptos a seguir para o próximo ano letivo. Na rede municipal, 99% são aprovados; na estadual são 95%.

Em Mogi, o ciclo 1 está sob responsabilidade da Prefeitura e do Estado, enquanto o ciclo 2 é oferecido quase em sua totalidade por escolas estaduais, com exceção do Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) Benedito Ferreira Lopes, que se manteve sob os cuidados da Prefeitura.

Ainda é possível fazer o recorte entre as unidades de ensino municipais e estaduais. As escolas dos anos iniciais da rede estadual atingiram exatamente a pontuação da meta (5,9). Já a última vez que as escolas dos anos finais conseguiram alcançar a meta foi em 2009; nos anos seguintes, ficaram sempre abaixo do esperado. Em 2015, a meta era 5,2, mas a nota atingida foi 4,7.

A única escola da rede municipal a oferecer o ciclo 2 também não atingiu a meta do Ideb para Mogi. O Cempre Benedito Ferreira Lopes obteve nota 5,7, abaixo dos 6 pontos esperados.

O professor Álvaro Dias, de 37 anos, afirma que o cenário só vai mudar quando o magistério público for valorizado. “Em algumas escolas, falta até material de higiene”, diz. Para ele, a população está pagando agora pela “má formação” da nova geração de professores. “O profissional que sai hoje da universidade veio da política de formação continuada. Tiveram um ensino básico precário, e isso continuou no ensino superior”, pondera, ressaltando que o resultado da rede estadual pode ainda ter sido prejudicado pela greve de 92 dias deflagrada por profissionais da rede no ano passado.

Já o professor Mitch Almeida, responsável pelo setor de avaliação da Secretaria Municipal de Educação, afirma que o bom desempenho da rede é reflexo de uma política de acompanhamento constante dos alunos, por meio de avaliações e participações em programas voltados para a área tecnológica.