Professora morta em Mogi conviveu com assassino por 30 anos

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Mãe de dois filhos, de 30 e 12 anos, a professora Terezinha Cristina Gentil dos Santos, de 53 anos, será sepultada, nesta quinta-feira (18), em Mogi. Ela foi morta a tiros, na noite desta terça-feira, pelo ex-marido, o operador Davi Ferreira dos Santos, de 51 anos. O assassinato foi praticado no estacionamento do Bloco A, no Condomínio Apoema, na Avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite, no Parque Olímpico. Ao tentar escapar da Polícia Militar, no Jardim Primavera, ele teria atirado na direção do sargento Heverton Araújo e o pm Josias Guimarães, da Força Tática. Ao revidar, a equipe desferiu três tiros, que resultaram na morte do criminoso. Terezinha tinha medida protetiva contra Santos.

Davi estava inconformado com a separação de sua esposa. Marluce Nunes declarou à Polícia que a sua irmã Terezinha sempre foi muito dedicada aos filhos e à profissão. Quanto ao ex-cunhado Davi, ela disse que “era uma pessoa bastante alterada”.

Davi e Terezinha eram casados há 30 anos. Em poder de Davi os policiais encontraram o revólver 38 que usou no homicídio e no confronto com os pms.