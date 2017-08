Professor de Mogi diz ter sido agredido por aluno de 12 anos dentro da escola

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O professor de Ciências, Adriano de Morais, de 29 anos, da Escola Estadual Professor Camilo Faustino de Mello, no Bairro do Socorro, em Mogi das Cruzes, procurou, na tarde desta terça-feira (8), o delegado Guilherme Cyrino, de plantão no Distrito Central, para denunciar por agressão um aluno, de 12 anos, o qual cursa a 6ª série. Segundo relatou no Distrito Central para a escrivã Denise Bueno, “eu o mandei a fazer a lição na aula e ele começou a gritar, se aproximou e me deu socos e chutes; tive que segurá-lo”.

A autoridade policial registrou a ocorrência como Ato Infracional sobre Lesão Corporal Dolosa (com intenção) e mandou o professor ser submetido a exame de corpo de delito no Posto do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai aguardar o laudo para dar andamento às demais medidas de Polícia Judiciária.

O garoto reside em um abrigo e é considerado ‘problemático’. Ontem, depois de advertido, ele ficou nervoso. “Eu recolhi o material e pretendia levá-lo à Diretoria, mas no caminho o aluno partiu para a agressão e o inspetor interveio para acalmá-lo. Hoje, os alunos, infelizmente, sabem dos seus direitos, mas não cumprem os deveres”.