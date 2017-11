Professor dá dicas para o segundo dia de prova do Enem

Cidades

NATAN LIRA

Neste domingo, milhares de estudantes voltam às salas de aulas das universidades mogianas e escolas da rede estadual para a segunda e última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Na semana passada, eles responderam às questões relacionadas às áreas de ciências humanas e redação. Amanhã, os temas serão matemática e ciências da natureza. Na Cidade, mais de 14,4 mil pessoas se inscreveram para a prova. No Alto Tietê, este volume ultrapassa os 50 mil. A média nacional de faltas no primeiro dia foi de 30%, segundo o Ministério da Educação (MEC).

O professor de matemática do curso pré-vestibular do Anglo de Mogi, Vitor Okuhara, apontou como principais dificuldades da etapa deste domingo o pouco tempo para resolução das questões, o tamanho dos enunciados, os cálculos bastante extensos e a dificuldade dos alunos na interpretação do problema.

Diante disso, ele orienta que os jovens priorizem os assuntos que considerarem mais fácil e que têm mais aptidão, para não correrem o risco de deixar de responder algo que sabiam. Na avaliação das edições passadas, Okuhara disse que as questões mais difíceis para os vestibulandos são de funções, matemática financeira e geometria.

Professores de Mogi avaliaram em entrevista a O Diário que o tema da proposta de redação no primeiro dia do exame pode ter desmotivado alguns alunos a fazerem a segunda fase. Durante a semana, Okuhara não percebeu este desânimo nas oito turmas que leciona, mas disse que os estudantes estão bastante cansados. “Eles não se preparam apenas para o Enem, são muitos os vestibulares nesta época do ano. Inclusive, acho que as questões da Fuvest exigem mais conhecimento dos candidatos, mas o Enem é realmente uma prova de resistência”, conta.

Para hoje, a indicação do professor é para que os alunos descansem e não façam mais revisão do material, a fim de que se concentrem na prova de amanhã.