Procuradoria Eleitoral produzirá Mapa da Desigualdade Racial

Informação

As câmaras municipais e prefeituras do Alto Tietê estarão incluídas no levantamento em que a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo (PRE-SP) pretende mostrar a desigualdade racial evidenciada na sub-representação dos negros na política. O Mapa da Desigualdade Racial será retratado em diferentes graus e dimensões, a partir de uma pesquisa que irá envolver desde as câmaras municipais até o Congresso Nacional. Maioria da população do País (54%), os negros são minoria na política. Dentre os 513 deputados federais, somente 22 se declararam negros. Por isso, a PRE teem se reunido com ativistas negros e discutindo a melhor metodologia para elaboração de uma ferramenta que mostrará a desigualdade racial na política, com detalhes a partir dos municípios. A princípio, a ideia será cruzar dados do IBGE com os do Tribunal Superior Eleitoral e com isso evidenciar a representação dos negros nas câmaras municipais, assembléias legislativas, Câmara e Senado Federal, assim como nos cargos executivos, proporcionando uma importante instrumento para dar subsídios à atuação dos movimentos negros no combate às desigualdades, seja por meio de formulação de políticas públicas, mudanças na lei eleitoral ou mesmo pela reforma política. Segundo as primeiras avaliações, a barreira para combater a sub-representatividade dos negros na política começa dentro dos próprios partidos, que praticamente ignoraram convite feito pela PRE-SP para participar das reuniões preliminares. Tal situação serve para reforçar a posição do procurador regional eleitoral, Luiz Carlos Gonçalves, a desigualdade “é um tema de pouca visibilidade no campo eleitoral e o futuro mapa irá justamente chamar a atenção para esta questão”. Opinião semelhante tem a ativista Maria Aparecida Pinto. Segundo ela, o déficit de representação dos negros na política significa que eles não terão participação efetiva na elaboração de leis e políticas públicas que possam combater disparidades, não apenas na política, mas em todas outras dimensões. “Nesse ritmo, vamos patinar por mais 400 anos”, garante a ativista.

Fora do carro

Seguindo exemplos de municípios como Rio de Janeiro, Maricá e Campinas, o vereador Emerson Rong (PR) apresentou projeto de lei para exigir a proibição do abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV) com pessoas no interior do veículo. Uma questão de segurança, alega o vereador. Apesar de especialistas dizerem que não há problemas durante o abastecimento com GNV, Rong se baseia no fato de que em diversas cidades brasileiras, veículos explodiram quando eram abastecidos, causando a morte de pessoas que estavam em seu interior.

Congressos

PSOL de Mogi promove reuniões preparativas para os congressos estadual e nacional do partido que serão realizados até o final deste ano. Os encontros servirão como canais de debates em relação à participação do partido nas eleições do próximo ano. Por conta da definição de estratégias conjuntas, o partido ainda não sabe se lançará candidatos da Cidade no futuro pleito, segundo a dirigente Inês Paz. O deputado federal carioca Chico Alencar é o nome mais lembrado para ser o candidato do partido a presidente da República.

Aplausos

O vereador Iduigues Martins (PT) é autor de votos de aplausos e congratulações ao Coletivo Everyday Mogi, responsável pela exposição de fotografias de temas ligados à Cidade, nas paredes do Beco do Sapo, entre a Rua Senador Dantas e o Largo Chico Nogueira. O trabalho é parte de um processo de recuperação daquele que é um dos mais tradicionais espaços urbanos mogianos e que, até algum tempo atrás, estava completamente abandonado.

Audiência

Está marcada para o próximo dia 28 a audiência de instrução para que a Justiça Criminal ouça os policiais militares Vanderlei Messias de Barros e Fernando Cardoso Prado de Oliveira. Os dois são acusados pelas mortes de pelo menos seis jovens, em chacinas ocorridas no Jardim Universo, Vila da Prata, Jardim Camila e Vila Natal. Ainda este ano, os policiais – atualmente afastados de suas funções e presos – deverão ser submetidos ao primeiro júri popular, no Fórum de Mogi.

Cotidiano



Frase

Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa.

Lima Barreto (1881-1922), escritor brasileiro que será homenageado este ano na Feira Literária de Paraty, a Flip 2017