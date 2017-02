Procura por vacina contra febre amarela aumenta em 510% em Mogi

Cidades

NATAN LIRA

Sem casos de febre amarela suspeitos ou confirmados em Mogi das Cruzes, a vacinação contra a doença continua sendo aplicada apenas nos mogianos que viajarão para áreas de risco, especialmente às regiões rurais, ribeirinhas e de mata, além daqueles que se deslocarão para destinos no exterior em que há a exigência do Certificado Internacional de Vacinação. Por isso, o paciente precisa prestar informações sobre o deslocamento, como passagem, reserva de hotel ou endereço do local que será visitado. Este critério para a vacinação atende às recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, segundo a Prefeitura.

O surto da doença em cidades de Minas e São Paulo assustou os moradores das regiões urbanas. Este medo afetou também os moradores de Mogi que, só em janeiro, aumentaram em 510% (1.098) o número de pessoas vacinadas contra a doença. Antes das notícias, a média mensal era de 180 aplicações.

Nesta sexta-feira (3), a vacinação ocorre das 8 às 16 horas na Unidade Básica de Saúde da Vila Suíssa, na Avenida Ricieri José Marcatto, 310, em César de Souza. O atendimento é rotativo entre os bairros da Cidade, isso porque o frasco da vacina aberto deve ser utilizado no mesmo dia e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde utiliza esta estratégia de aproveitamento.

Na segunda-feira a vacinação é ofertada na UBS da Ponte Grande, na Avenida Lothar Waldemar Hoehne, 70. Na terça, o serviço está disponível na UBS do Jardim Camila, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 999. O Pronto Atendimento de Jundiapeba é o ponto de vacinação na quarta-feira, na Rua Vereador Nito Sona, 1.745, e na quinta-feira, a imunização acontece na UBS do Alto do Ipiranga, na Rua Capitão Joaquim Mello Freire, 700, sempre das 8 às 16 horas.

A vacina é contraindicada apenas às crianças menores de 9 meses, gestantes, mulheres amamentando até o 6º mês de vida do bebê e imunodeprimidos (câncer/HIV).