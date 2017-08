Procon de Mogi apresenta aumento no número de atendimentos

DESTAQUE

NATAN LIRA

O mogiano está cada vez mais ciente de seus direitos como consumidor e em busca de justiça. Assim o coordenador do Procon de Mogi, Jeferson Martins Borges, explica o aumento no número de atendimentos. De janeiro a julho deste ano, a unidade atendeu quase 300 casos a mais do que no mesmo período de 2016. As ocorrências passaram de 7.506 para 7.802. O que não mudou foram os serviços líderes em reclamações. Em primeiro lugar aparecem as operadoras de telefonia celular, seguidas pelas fabricantes dos mesmos aparelhos e, em terceiro, as empresas de TV por assinatura.

Deste total de casos, conta Borges, 78,6% são resolvidos pelo Procon, sem necessidade de acionar a esfera judicial. A maior parte deles, 40%, obtêm sucesso no acordo ainda no atendimento preliminar. “Quando a gente consegue o contato via telefone com a empresa, principalmente as pequenas, fica mais fácil e as reclamações não chegam a virar processo. As situações mais difíceis são com as empresas que revendem um produto, porque é necessário acionar o fornecedor”, conta.

Caso seja necessária a abertura de um processo pelo Procon, o coordenador explica que o prazo para a resposta da empresa é de 20 a 30 dias. Após esta etapa, se não houver acordo, é agendada audiência entre as partes. Se ainda assim continuar sem resolução, o caso segue para a Justiça.

Apesar da divulgação na internet e até mesmo por meio do noticiário, as queixas mais inusitadas recebidas pela equipe ainda são de golpes mais variados aplicados por falsas empresas que oferecem empréstimos e solicitam às vítimas um depósito antecipado de parte do valor a ser creditado. “A gente orienta o consumidor a sempre procurar os nossos serviços quando estiver em dúvida, para não correr o risco de cair nestes golpes. Temos um telefone, o 4798-5090, que facilita a população a tirar dúvidas”, diz.

Por fim, o coordenador pontua a ausência do preço à vista nos produtos expostos em lojas e supermercados e a inexistência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível e de fácil acesso, como os direitos do consumidor violados que poucas pessoas reclamam.

Além do telefone, os serviços do Procon em Mogi podem ser acessados no prédio da Prefeitura, na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, na unidade central, à Rua Francisco Franco, 133; no Pronto-Atendimento ao Cidadão (PAC) de Braz Cubas, na Rua Capitão Francisco de Almeida, 47; e às quartas e sextas-feiras, das 8 às 15h30, no Centro Integrado de Cidadania (CIC), situado à Alameda Santo Ângelo, 650, em Jundiapeba.