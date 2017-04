Procissão abre a Festa de São Benedito em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Tudo pronto para a Festa de São Benedito, promovida anualmente em Mogi. Festeiros, capitães de mastro e voluntários cuidam dos últimos preparativos para a abertura do evento, que acontece hoje, sob o comando do padre Marcos Sulivan. A fé e devoção ao santo movimentam centenas de pessoas nas celebrações, no Santuário do Senhor Bom Jesus. A expectativa é receber cerca de 40 mil pessoas nos 10 dias da programação.

A festa terá início com a procissão que sairá às 17 horas da Prefeitura com destino ao Santuário, onde será rezada missa. O levantamento do mastro e a cerimônia de abertura acontecerão logo depois, no Largo Bom Jesus, com a presença de grupos folclóricos. Todas as noites, até o próximo dia 30, haverá missas às 19 horas, cada dia com um padre convidado. Amanhã, será a vez do bispo dom Pedro Luiz Stringhini.

No final da tarde de ontem, após a cerimônia de instalação de mais um altar de São Benedito na Cúria Diocesana, as mulheres estavam empenhadas na confecção de mais de 500 lembrancinhas. O presente será uma garrafinha de licor rosa sol, feito com anis, para presentear os padrinhos das novenas e os 150 voluntários envolvidos no evento.

Para a festa deste ano foram preparados 1,3 mil quilos de doce de abóbora, 500 quilos de mamão e cinco tonéis de doce de laranja. A expectativa é de servir mais de 200 pratos de afogado por noite. Os salgados começam a ser preparados hoje, porque as cozinheiras querem servir tudo “fresquinho” ao público. Será assim todos os dias, como garante a festeira Ana Rita Lehmann, que cuida de tudo com a ajuda da amiga e capitã de mastro, Nair Evangelista Gonçalves. “Não foi fácil assumir uma festa 25 dias antes do início. Mas temos a participação da comunidade e dos voluntários que nos dão muito apoio”, comenta Ana, sempre acompanhada da neta Maria Clara Lehmann, de 11 anos, que “adora” participar.

O reitor do Santuário, o padre Marcos Sulivan também está “otimista” e convida a comunidade para prestigiar o evento. Ele promete surpresas ao público. A pintura do Santuário está sendo concluída e o prédio deve receber iluminação especial. Ele espera arrecadar cerca de R$ 100 mil com o evento, que serão usados para cobrir os gastos com a reforma da igreja.