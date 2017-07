Problemas burocráticos inviabilizaram Centro Dia, diz Grupo Padrão

QUADRO DESTAQUE

O Spaço Centro Dia Ignez Thuller, entidade mantida pelo Grupo Padrão, encaminhou uma nota à O Diário para esclarecer os motivos do fechamento da unidade no Município, a partir de amanhã. A instituição voltada ao atendimento do idoso explica que há mais de cinco anos iniciou o projeto com o desafio de implantar e manter uma organização não governamental (ONG), mas desistiu por causa de problemas com a burocracia e restrições impostas por órgãos públicos.

Na nota, o Grupo Padrão destaca que a Padrão Serviços enfrentou “com determinação os desafios de recursos físicos, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros” para manter o projeto. “O tempo trouxe o aprendizado, a segurança e a confiança necessários para inovarmos e continuarmos crescendo, porque não queríamos nos acomodar, queríamos fazer a diferença e ser referência em Centro-Dia no Alto Tietê”, onde foram pioneiros em trazer este sistema, que não afastava o idoso de sua família.

A empresa explica que o idoso chegava de manhã, desenvolvia atividades para fortalecer a sua independência e promover a socialização, e retornava no fim da tarde para a sua residência, com traslado e quatro refeições diárias gratuitas. “Mas infelizmente, com os trâmites altamente burocráticos e vagarosos junto aos órgãos públicos, e com ínfimo subsídio de verba pública que nos foi passado, a partir deste ano, estamos comunicando o encerramento das atividades da ONG”.

Para concluir, a empresa destaca ainda que a decisão, “tão difícil e triste, não foi tomada neste momento, inconsequentemente ou aleatoriamente, pois já estávamos aguentando e contornando muitas dificuldades burocráticas, há mais de 12 meses”. Informa ainda que a decisão é irreversível, mas alega que pretende implantar outros projetos sociais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informa que a decisão de encerramento originou-se a pedido da entidade e que os seus 10 atendidos estão sendo avaliados e terão prioridade no serviço ofertado pelo Município.

