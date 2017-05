Pro-Jovem quer reviver a antiga Guarda Mirim

Informação

O vereador Rodrigo Valverde (PT), que conseguiu seu primeiro emprego por meio da antiga Guarda Mirim de Mogi das Cruzes, quer reviver a entidade e suas atribuições. Para isso, está propondo à Prefeitura a implantação de um projeto que ele denominou de Pró-Jovem, destinado a oferecer ocupação e formação profissional a jovens entre 14 e 18 anos, com participação de empresas da iniciativa privada, onde eles poderiam aprender uma profissão antes de atingirem a maioridade. Segundo a proposta do vereador, o programa ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, que seria encarregada de contratar professores e garantir vale-transporte e merenda para aqueles que aderissem ao plano, dividido em duas etapas. A primeira abrigaria os interessados com idade entre 14 e 16 anos. Nela, além das aulas, o jovem atuaria como aprendiz, recebendo apenas uma ajuda de custo, já que, segundo as leis vigentes no País, ele não pode trabalhar. A partir dos 16, ele passaria a atuar com Carteira Profissional assinada em empresas da Cidade que seriam chamadas a colaborar com o projeto. Quem não conseguisse encontrar vaga, ficaria na sede do Pró-Jovem, onde receberia informações de professores sobre o mercado de trabalho, ou algum outro tipo de ocupação, como jogos, práticas esportivas, etc. O Pró-Jovem receberia os seus integrantes durante meio período, já que ele teria de estudar normalmente no horário normal de aulas. “O principal objetivo de nossa proposta é manter o jovem ocupado durante a metade do dia em que ele não estiver na escola convencional, ao mesmo tempo em que poderá receber formação profissionalizante, quando vier a ser chamado por alguma empresa participante do projeto”, explica Valverde, que durante sua juventude participou das atividades oferecidas pela Guarda Mirim de Mogi, que o levou a trabalhar como office boy junto à Câmara Municipal, de onde saiu para atuar num escritório de advocacia do ex-vereador Luiz Alves Teixeira, que o incentivou a se formar advogado. Já na profissão, Valverde passou a atuar politicamente, até se tornar vereador pelo PT.

Carros demais

A reportagem “Falta rua para tanto carro”, na qual este jornal mostra o incrível crescimento da frota de veículos da Cidade nos últimos tempos, serviu como referência para o convite ao secretário municipal Eduardo Rangel, de Transportes, para comparecer perante os integrantes da Comissão de Transportes da Câmara, no próximo dia 16, terça, às 10 horas. Ele será cobrado sobre soluções para os constantes congestionamentos no Centro e, de novo, a baixa utilização do túnel central.

Visitas ao Parque

Integrantes do Conselho Diretor do Forest Stewardship Council (FSC), organização internacional independente que realiza a certificação e promoção do manejo florestal responsável, estiveram no Brasil para um encontro da entidade. Após a conclusão do evento, no último sábado, membros do FSC visitaram o Parque das Neblinas, reserva da Suzano Papel e Celulose, gerida pelo Instituto Ecofuturo. Representantes da Alemanha, Brasil, Canadá, Equador, EUA, Holanda, Malásia, Suíça e Uruguai conheceram os 6 mil hectares da reserva, com mais de 1.200 espécies da biodiversidade já identificadas.

Posse

Depois de tomarem posse, às 16 horas de hoje, no Auditório da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, os integrantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) terão um novo encontro, em breve. No próximo dia 12, eles voltarão a se reunir para escolher o presidente e demais membros da direção do Conselho.

Uber e táxis

O vereador Caio Cunha (PV) promove hoje, a partir das 21 horas, um bate-papo sobre os incentivos ao Uber e táxis em Mogi. A transmissão será ao vivo, na fanpage do político no Facebook. Junto com ele, estarão debatendo o presidente do Sindicato dos Taxistas, Sandro Monfort, e o advogado tributarista Sylvio Alkimin. Endereço para acompanhar e participar: fb.me/CaioCunhaOficial

Cotidiano



Frase

Ele (Lula) tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando.

Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, sob corrupção na estatal, em depoimento à Operação Lava Jato