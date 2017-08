Privilégios na Previdência (1)

Artigos

Luiz Ciochhi

Quando fui convidado para ser o secretário da Administração Federal (SAF) em Brasília, a convite do ministro do Trabalho e Administração, João Mellão Neto. Não tinha ideia o que me esperava essa experiência. Fui com o firme propósito de poder contribuir com as experiências da gestão de recursos humanos em várias empresas, por onde passei na iniciativa privada. Já conhecia o João Mellão quando ele foi o secretário da Administração do prefeito Jânio Quadros na Prefeitura em São Paulo. Pude acompanhar e contribuir para o brilhante trabalho que ele desenvolveu naquela pasta da Administração Municipal.

Quando tomei conhecimento do contingente que deveria “administrar” pude perceber que consertar um “ problema “ que vinha de décadas não seria nada fácil. O contingente naquela época era de (aproximadamente) 1,1 milhão de funcionários públicos, sendo que 60% na ativa e 40% na inatividade. Ou seja, tudo que fosse proposto para os funcionários ativos deveria (por força de lei) ser estendido aos inativos, portanto, nem pensar em meritocracia, que era um dos pilares que adotávamos na gestão de recursos humanos na iniciativa privada. Quando minha equipe me mostrou a escala de remuneração dos servidores públicos, fiquei estarrecido, pois a pirâmide que conhecia era o salário mais alto na empresa, era do Presidente e seguia decrescendo até chegar os salários mais baixos na base da pirâmide. Na administração pública a pirâmide é invertida. Essa distorção vem de muitos governos passados, onde a pressão que as categorias (principalmente as carreiras da Fazenda) faziam e (fazem até hoje), eram tão eficazes que no final de mandato o governo que saia promulgava os chamados “trem da alegria” que era o seu passaporte para angariar as benesses que esse gesto lhe concedia ( ou dos seus afilhados) para o futuro. No próximo artigo, falarei sobre a necessidade de se corrigir as distorções existentes na Previdência Social.

Luiz Ciocchi é advogado