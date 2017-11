Previsão é de trânsito leve na Mogi-Bertioga nesta sexta-feira

QUADRO DESTAQUE

Heitor Herruso

Especial para O Diário

Quem viajou nesta quinta-feira (2) pela manhã se deu bem e encontrou rodovias tranquilas. Já aqueles que deixaram para pegar as estradas após as homenagens aos finados, além de enfrentar sol intenso, precisaram de paciência com o tráfego lento na descida à praia. A previsão é que hoje e amanhã o movimento seja mais leve, e que o fluxo volte a aumentar no domingo, no retorno para casa.

Durante a tarde de ontem, o tráfego foi intenso na Mogi-Bertioga. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), apesar de não haver congestionamento, a movimentação ficou pesada na pista. Até o fim da tarde do feriado, 32 mil veículos já haviam descido sentido litoral e foram registrados pontos de lentidão entre as praias de Guarujá, Caraguatatuba e Ubatuba. Hoje e amanhã o trânsito deve seguir mais tranquilo, mas no retorno do feriado a expectativa é alta, já que muitas pessoas querem aproveitar ao máximo e deixam para retornar à Cidade na última hora.

A Ecopistas, concessionária responsável pela administração da Rodovia Ayrton Senna, informou que no feriado, apesar de ter havido um acidente leve na região do Vale do Paraíba, o tráfego seguiu sem ponto de lentidão. Quem for utilizar o corredor contará com o auxílio de 230 profissionais e 50 viaturas disponibilizadas pelas Ecopistas. Ao todo, até domingo, são esperados entre 975 mil e 1 milhão de veículos nos dois sentidos das quatro praças da pista.

Tudo correu bem também no trecho do Alto Tietê da Presidente Dutra, administrada pela CCR. Já no trecho do Vale do Paraíba, entre Taubaté e Caçapava, o trânsito esteve mais intenso, porém sem trechos de lentidão. A movimentação deve ficar pesada somente no retorno do feriado, entre as 16 e 20 horas de domingo, faixa em que são esperados muitos veículos retornando de viagem. Para auxiliar os usuários durante a viagem, a via será inspecionada por mais de 100 viaturas e 500 profissionais, distribuídos em 11 bases operacionais ao longo da estrada.

Para o feriadão, a Operação Finados reforçou a fiscalização e aumentou o serviço de socorro, com equipes extras do SOS Usuário em pontos estratégicos das rodovias que cortam o Alto Tietê.