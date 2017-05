Cartas

Solução econômica para a Previdência Social não é tão difícil como o governo apregoa! Basta fazer os devedores pagarem as suas dívidas com o INSS, tirar a administração do órgão das mãos do governo, aposentar cada um baseado no que realmente pagou e não desviar os seus recursos para o setor público e a quem não tenha contribuído. E, por fim, não permitir os cabides de empregos aos correligionários derrotado em eleições.

Benone Augusto de Paiva

benonepaiva@gmail.com