Antonio Leme Filho

Está nos noticiários que a Previdência está com um rombo em sua contas e, com o passar dos anos, a tendência é aumentar cada vez mais. O que o governo não explica é que os trabalhadores rurais foram agraciados com aposentadorias, justas, mas sem nunca terem contribuído para a Previdência. Esses proventos deveriam ser pagos pelo Tesouro e não pelos contribuintes.

Esses pagamentos também saem do montante pago pelos trabalhadores que são recolhidos todos os meses. Mas o que realmente onera o Tesouro são os altos salários dos politiqueiros que são os mais bem pagos do mundo. Cada parlamentar dá um prejuízo de 1 milhão de reais anualmente para o País, sem contar com a roubalheira que acontece em todos os níveis. E o mais interessante: esses politiqueiros ainda se aposentam com dois mandatos, ou seja, oito anos de trabalho, são reeleitos e continuam se aposentando.

Quantas aposentadorias o José Sarney, o saudoso Franco Montoro, Ulysses Guimarães, Quércia têm ou tinham? Quem paga todos esses marajás da política?

São os mais pobres, que recebem um mísero salário, mas têm que se aposentar mais tarde, porque o Governo diz que eles são os culpados pelo rombo da Previdência Social.

Por que os jornalistas quando entrevistam o ministro, o presidente da República, não fazem esses tipos de questionamentos sobre a farra dos politiqueiros no Brasil e se todos esses altos salários não aumentam o rombo do INSS? Vocês acham que os deputados, o governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro estão com os salários atrasados também? Não vamos tapar o sol com a peneira, o País nunca vai sair desse rombo que temos, enquanto esse politiqueiros marajás continuarem tendo salários astronômicos, mordomias de reis e rainhas.