Preso homem suspeito de sequestrar família em Biritiba

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Cansado de cobrar dívida de R$ 100,00 e não receber, o autônomo Rodrigo de Siqueira, de 36 anos, armado com uma faca, invadiu, às 2h30, desta quarta-feira (10), a residência do casal Michele Cristina Cordeiro de Castro, de 27 anos, e de Jeferson Oliveira Soares, na Rua Antônia Rosa de Melo Bolanho, no Jardim Nova Biritiba, em Biritiba Mirim. No início da manhã, após concordar em acompanhar as vítimas à uma agência bancária, no Centro, ele foi preso pela Polícia Militar. O delegado titular César Donizeti Benedicto e o escrivão Cláudio Otaki autuaram em flagrante o acusado por sequestro e cárcere privado. Ele já se envolveu nos crimes de furto e corrupção de menor em 2001, na cidade de Ribeirão Pires.

Ao prestar declarações na Delegacia, Michele Cristina disse que “ficamos trancados no quarto com as nossas filhas de 2 e 4 anos. Elas ficaram assustadas e começaram a chorar porque ele gritava e mostrava a faca, ameaçando que iria nos matar”.

Rodrigo de Siqueira foi preso no seu Ford Courier próximo ao banco, ele permitiu que o casal fosse à agência pegar os R$ 100,00. Ele foi removido à Cadeia de Mogi depois de ser autuado e hoje será apresentado na audiência de custódia no Fórum local.