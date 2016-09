Preso em Mogi autor de roubo de R$ 20 milhões

Comentários (0) Policia Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Possuidor de antecedentes, até por roubo a banco, Jan Tiago Martins, o “Gordo”, de 34 anos, foi preso, às 7h30, de ontem, em sua casa, na Avenida Brasil, 650, no Bairro do Mogi Moderno, por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Ribeirão Preto. Ele é apontado como um dos 20 membros de uma quadrilha autora do roubo de R$ 20 milhões, da empresa de transporte de valores Prossegur, naquela Cidade.

Em desfavor de Jan foi expedido no último dia 23, pela juíza de Direito Carolina Moreira Gama, mandado de prisão temporária por 30 dias. Durante o assalto à Prossegur houve intensa troca de tiros. Os bandidos, provocaram explosões e incendiaram veículos. Um policial foi morto com tiro na cabeça e um morador de rua foi usado como escudo pelo bando e morreu.

A prisão de Jan Tiago foi fácil. Os policiais bateram palmas e ele e a esposa surgiram no portão. O criminoso foi informado sobre o mandado e fez um único pedido: chamar o seu advogado. Nada foi encontrado na casa do assaltante relacionado ao mega assalto. Segundo a Polícia, ele é dono de um depósito de venda de ovos, no Bairro do Mogi Moderno.

O delegado José Carlos dos Santos Alvarenga, do Distrito Central, permitiu a remoção do bandido para a DIG de Ribeirão, a qual já prendeu outros dois comparsas, e segue nas buscas.