Presidente Rotary Club

Valdir e Maria Arlete Lopes, Nilse e Celso Giuseppe na noite em que ele assumiu a presidência do Rotary Club de Mogi das Cruzes. (foto: Elton Ishikawa)

Fernanda, Felipe e Fabiane Giuseppe pela Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Nelson e Maria Rosa Wiikmann entre os convidados do encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Wander e Inês Rodrigues prestigiaram o jantar festivo. (Foto: Elton Ishikawa)

Vaneide e Nelson Batalha na solenidade de transmissão e posse do novo Conselho Diretor. (foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá as presenças de Neusa Marialva, Tomiharu e Laura Hayama, Sonia Maria Veneziani Ribeiro, Mihoko e Oswaldo Nagao . (Foto: Elton Ishikawa)

Wine Bar

O Bottega 3, na Praça Norival Tavares, está inaugurando o seu novo espaço Wine Bar que funciona de segunda a sábado a partir das 18 horas, com cardápio exclusivo de petiscos e uma seleção de 12 vinhos para serem degustados em clima descontração

Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e a S. Stein preparou uma linha de peças exclusivas com sugestões de óculos e relógios, além de jóias em ouro e prata, que já podem ser encontradas em suas lojas de Mogi, Suzano e São José dos Campos. Com a campanha intitulada “Qual o seu estilo?” a joalheria propõe a liberdade de expressão e o uso de peças que realmente realcem a personalidade de seus clientes.

Campanha

O Mogi Shopping e Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes continuam arrecadando roupas para bebês, crianças e adultos, sapatos, meias, cobertores e outros itens, para a Campanha do Agasalho 2017, na Sacola do Bem. Instalado no corredor próximo ao balcão de informações do centro de compras, o posto de coleta funciona até o próximo dia 27.

Design Esportivo

A década de 90 faz seu retorno triunfal na nova parceria entre a NikeLab e Pigalle, que promete virar febre. O basquete dos anos 1990 inspirou Stéphane Ashpool, fundador da marca parisiense, a criar peças desenhadas a partir das usadas dentro das quadras, que serão usadas também fora delas, por elas e por eles. Já a Ashpool investiu no mix perfeito entre passado e presente que se destaca na linha. O resultado é um design esportivo, que enaltece as silhuetas clássicas com detalhes modernos. A coleção já está à venda exclusivamente em nike.com.br/nikelab

