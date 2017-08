Presidente do PTB vem a Mogi na segunda-feira

Informação

O presidente estadual e líder do PTB na Assembleia Legislativa, deputado estadual Campos Machado estará em Mogi das Cruzes, na próxima segunda-feira. A partir das 19 horas, na Câmara Municipal, ele deverá oficializar o advogado trabalhista Jair Araújo no cargo de presidente da Comissão Provisória do partido em Mogi das Cruzes – que vinha sendo ocupado por Jane Hallage, mulher do deputado Gondim Teixeira (SD) – e também nomear e empossar o pastor evangélico Albert Silva, da Igreja Brasil Para Cristo, da Vila Jundiaí, em Braz Cubas, no cargo de presidente do PTB Afro na Região do Alto Tietê. Segundo Araújo, uma de suas principais preocupações na presidência será renovar os quadros partidários, que serão atraídos por meio de palestras e seminários que serão realizados na Cidade, tendo como base questões ligadas à cidadania. O futuro presidente também quer levar para as escolas da Cidade um pouco da longa história do PTB, ligada fundamentalmente ao trabalhismo brasileiro, desde os tempos do ex-presidente Getúlio Vargas. “Acredito que não será difícil colocar o PTB em evidência junto aos mogianos, até porque o partido é um dos que está menos associado à onda de corrupção que toma conta da política brasileira e do próprio País”, afirma Araújo, prometendo demonstrar para a população mogiana o compromisso da legenda com a sociedade atual. Quanto a possíveis candidaturas às próximas eleições, o futuro presidente diz que o assunto ainda deverá ser discutido com o deputado Campos Machado, que é o presidente estadual e principal articulador político do partido. Por enquanto, não há previsão quando ao lançamento de candidaturas a deputado, embora isso não possa ser totalmente descartado. Conhecido na Cidade pela sua atuação com advogado, Jair Araújo está concluindo o curso de mestrado em Direito Difuso e Coletivo, pela Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), com a dissertação “Responsabilidade civil no ambiente de trabalho”.

Próximos

A chegada de Jair Araújo ao cargo de presidente da Comissão Provisória do PTB de Mogi, coloca o vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães (PMDB) muito mais próximo da legenda. Explica-se: o peemedebista é amigo pessoal e muito próximo, tanto de Campos Machado como do próprio Araújo. Aliás, foi Taubaté quem reservou o espaço da Câmara Municipal para a reunião da próxima segunda-feira.

Candidatura

Nos corredores da Câmara de Mogi comenta-se que o presidente municipal do PMDB, vereador Mauro Araújo, estaria articulando o lançamento da candidatura de seu pupilo político e companheiro de bancada, Diego de Amorim Martins, o Diegão, a deputado estadual nas próximas eleições. Seria uma espécie de termômetro para testar o peso político do partido e a popularidade do vereador, recém-chegado ao Legislativo.

Pela internet

O oftalmologista mogiano e especialista em catarata, Ricardo Boucault, participa de um encontro de médicos, no próximo dia 30 de agosto. Será no Hospital Beneficência Portuguesa, na Capital. Boucault vai mostrar – em vídeo – casos de cirurgias realizadas por ele com o uso de lentes premium, utilizadas com grande sucesso por diminuírem consideravelmente a dependência do uso de óculos nos pacientes. A apresentação será transmitida via internet para cerca de 800 especialistas em catarata de todo o País.

Do que gostamos

A propósito do Dia dos Pais, neste domingo, a Kantar Ibope Media realizou levantamento sobre os programas de TV favoritos desse público. Entre os gêneros mais consumidos pelos pais, se destacam os programas sobre futebol, carros e motores e jornalismo. Esses gêneros são mais assistidos por eles do que pela média da população.

Cotidiano



Frase

O Brasil tem fome de ética e passa fome em consequência da falta de ética na política.

Herbert José de Souza, o Betinho (1935-1997), sociólogo e ativista brasileiro dos direitos humanos