Presidente Clube de Campo III

Next Maria Odete e Leandro Furtado clicados em noite de festa pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Os capitães de mastro da Festa de São Cristovão, que acontece neste domingo, Débora e Carlos Lapique, na reunião de posse de Neusa Marialva a frente do Lions Clube de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishikawa)

Matheus e Patrícia Gurian e Zeno Morrone Junior em mais uma mega degustação de vinhos da Offer Importados. (Foto: Elton Ishikawa)

De bem com a vida, brindando os bons momentos, Wilton e Edna de Assis. (Foto: Elton Ishikawa)

Mariângela e Tácito Caldas em ritmo de férias, fugindo dos dias gelados aqui da terrinha. (Foto: Elton Ishikawa)

Baile de Aniversário

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes comemora em grande estilo os seus 60 anos de fundação, com o seu tradicional Baile de Aniversário que será realizado no dia 26 de agosto, às 21 horas, no salão social “Wilson Cury”. O encontro contará com jantar, acompanhado de espumante, água, sucos, refrigerantes e cerveja, assinado pelo Trópikos Buffet Expresso Gourmet, e musica para dançar da Orquestra Vox Machine. Nessa noite os convidados também poderão levar o seu uísque, com isenção do pagamento de rolha, e contar com serviço de vallet gratuito com vagas limitadas. A venda de mesas e convites já estão abertas na administração do clube. Informações pelo fone 4728-5600.

Festa de São Cristovão

Os festeiros Francisco e Caroline Molina e os capitães de mastro Carlos e Débora Lapique realizam neste domingo a carreata da Festa de São Cristovão, que tem saída marcada para as 9h30, na Paróquia de Santa Rita de Cássia, no bairro do Socorro e percorrerá as principais ruas da Cidade até a Catedral de Santana, onde acontece a bênçãos dos carros.

Casa Cor

Termina neste domingo a 31ª Casa Cor, a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas, montada no Jockey Club de São Paulo, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1173, Cidade Jardim, em São Paulo. Na edição deste ano, além dos ambientes de renomados profissionais do segmento, a mostra apresenta a Casa do Chef e a Casa Sustentável.

Tennis Hu II

Numa parceria de Pharrell Williams com a Adidas chegam ao Brasil no próximo dia 28, os quatro modelos inéditos do Tennis Hu II, assinados pelo artista. A edição limitada, com preço sugerido de R$ 599,99, poderá ser encontrada em São Paulo no espaço da Rua Oscar Freire, 678 e no Shopping Eldorado e no Rio de Janeiro na Rua Garcia D’Ávila, 66, além do e-commerce da marca.

Nats 23

Sidney de Almeida, Pedro Paulo Dias, Sandra Campos Bonilha, Rogério da Silva Fernandes, Flávio José dos Santos, Maurício de Lima Ramos, Juliana Morroni, Vanice Stella Barbosa, Eduardo Mota Anais, Lúcia Helena Medeiros, Marcelino Peres dos Santos

Nats 24

Ana Lúcia de Oliveira Cusatis, César Henrique dos Reis, Thiago Miotto, José Ricardo Gomes, Lukas Wölfl, Patric Dreges Andriolo