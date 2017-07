Presidência Rotary III

Silene

Next Lúcia e Carlos Nomura, ladeados pelos filhos Gabriel e Danilo e por Walquiria Melo, na noite em que ele assumiu a presidência do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste. (Foto: Elton Ishikawa)

José Antonio Cuco Pereira e Isabele Salloun Pereira e Silene da Cunha Pinto na solenidade de posse da nova diretoria para a gestão 2017/2018. (Foto: Elton Ishikawa)

Talita e Eduardo Scotton entre as presenças do concorrido jantar. (Foto: Elton Ishikawa)

Nelson e Roberta Nishibori com os filhos Gustavo e Gabi, que embarca para a Suiça como intercambista do Rotary Internacional. (foto: Elton Ishikawa)

Carmela e Vitório Di Bello também prestigiando o encontro. (foto: Elton Ishikawa)

José Amilton e Sueli Pessoa pelo salão da Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Festa da Padroeira

Após 10 dias de extensa programação religiosa, na Catedral de Santana, e uma movimentada quermesse, termina hoje a tradicional Festa de Santana, que tem á frente o padre Claudio Antonio Delfino, e os festeiros Valmir Donizete Pereira e Cláudia Santiago Pereira e os capitães de mastro Villas Mendes Guimarães e Ana Maria da Costa Guimarães. Às 16 horas, os fiéis saem em procissão pelas ruas centrais da cidade, e em seguida participam da Missa Solene de Encerramento, que será celebrada em louvor a padroeira, na Catedral Diocesana e em comemoração aos 49 anos da finalização da construção da igreja.

Sinfônica

Em cartaz nesta quarta-feira, no Festival de Inverno Serra do Itapety, o Concerto Aberturas e Áreas de Opera com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, com a participação do tenor Sérgio Werneck, às 20 no Teatro Vasques.

Livros

O Lions Clube Mogi Itapety estará distribuindo, nesta quarta-feira, livros aos usuários da CPTM na estação central de Mogi das Cruzes, com a proposta, que depois de lidos, devem ser repassados gratuitamente nas 13 estações participantes do projeto, com o propósito de estimular o hábito da leitura.

Dia do Escritor

Durante o encontro, que acontece das 10 às 13 horas, em comemoração ao Dia Nacional do Escritor, uma homenagem ao saudoso escritor mogiano, Nelson Albíssu, e aos escritores que já confirmaram presença ao evento, João Anatalino, Renato Faury, Carla Pozo, Fátima dos Santos, Lourdes Maria, Auro Malaquias, Paulo Odair, Paulo Rogério entre outros. Quem tiver exemplares para doar, é só comparecer no local, no horário do evento, ou deixá-los na estante permanente da estação.

Nats 26

Isabela Sato Hamermüler, Daniele Helena de Souza, Guilherme de Paula, Marlene Aparecida Aguiar, Rayani Carolina Costa, Marcos Felipe Ferreira dos Santos, Carmem Adriana de Carvalho