Presidência Lions II

Silene

Previous

Next Rubens e Rubia Marialva e Caio Dervilan com Neusa Marialva, na noite em que ela assumiu a presidência do Lions Clube de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishikawa)

Nádia e João Montes marcaram presença na solenidade de posse da nova diretoria para a gestão 2017/2018. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcus e Karin Melo entre os convidados do concorrido jantar. (Foto: Elton Ishikawa)

Ivan e Marly Mello também prestigiando o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ari e Lúcia Kamiyama clicados pelo salão da Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda pela reunião festiva, Marta e João Aranda. (foto: Elton Ishikawa)

Sábado no Patteo

Mais uma vez o ComVem Patteo Mogilar, promove hoje o projeto ‘Sábado no Patteo’, que conta com uma feira de produtos artesanais, com barracas variadas de temperos, especiarias, grãos, origami, massas artesanais, legumes, frutas e verduras, além de artesanato e vinhos artesanais Ainda por lá uma série de atividades gratuitas para a criançada, que terão início às 9 horas, e a apresentação do espetáculo infantil “Storyteller e o Catador de Sonhos” a partir das 14 horas.

Feira do Livro

Instalada no Largo do Rosário a Feira do Livro, que integra a programação do Festival de Inverno Serra do Itapety 2017, pode ser conferida de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. O espaço conta com inúmeros títulos, de diversos temas e para diversas idades, vendido a preços acessíveis, numa média de R$ 10,00 a R$ 12,00 cada obra. A entrada é gratuita.

Tiffany & Co.

A Tiffany & Co. faz seu retorno ao universo dos perfumes em parceria com a Coty Inc. O eau de parfum é uma homenagem aos 180 anos da tradicional joalheria americana, desde a sua composição até a embalagem, idêntica a famosa caixinha azul da Tiffany. A novidade apresentada na ultima segunda-feira desembarca nas prateleiras da Bloomingdale’s, em Nova York, e em algumas flagships da joalheria nos Estados Unidos, em agosto. O lançamento global está marcado para outubro, quando o perfume será vendido pela primeira vez fora das lojas da Tiffany, a US$ 75, R$ 239, pelo frasco de 30ml e US$ 132, R$ 420, pelo de 75ml.

Nats 22

Fátima Straube, Márcia Andréia Trandafilov Melleiros