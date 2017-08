Silene

Darton Cássio Franco Ceola e Mara Lopes Módulo na noite em que ela assumiu a presidência do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Norte. (Foto: Elton Ishikawa)

Ademir March e Lila Alvarenga entre as presenças da reunião festiva. (Foto: Elton Ishikawa)

Maria de Lourdes Guimarães e Dilson Magalhães prestigiaram a solenidade de posse da nova diretoria. (Foto: Elton Ishikawa)

Zilda e Silvio Francheschini pelo Restaurante Terracota. (Foto: Elton Ishikawa)

Lúcia e Carlos Nomura também presentes ao encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda pelo concorrido jantar, Márcia e Johan Tigges. (Foto: Elton Ishikawa)

Em Campos

A convite de Valéria e Nildo Alabarce passei o ultimo final de semana, hospedada em sua aconchegante morada do Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão. Além dos impecáveis anfitriões, desfrutei da boa companhia de Carol e Ronaldo Alabarce, Aparecida Rezende Barbosa, Nilse Hanada, Márcia Baldarena Simões, Isabel e Edson Costa. Ainda por lá, fomos recebidos por Heloisa e Silvino Melo, em seu apartamento, em noite das mais descontraídas, para papos e vinhos a beira da lareira. Merci amigos pelo carinho e pela gentileza.

Formandos

Os formandos da 85ª turma da AMOA – Associação Mogiana Oficina dos Aprendizes, composta por 60 aprendizes, capacitados para o mercado de trabalho, recebem os seus certificados, que serão entregues por Luiz Carlos Paiva, Governador do Distrito LC 5 – PIP Augustin Soliva, durante solenidade marcada para logo mais às 14 horas, na sede do Lions Clube Estância, na Rua Aleixo Costa, 348, na Bela Vista.

Design

Tem início hoje a 5ª. edição da MADE- Mercado.Arte.Design, a primeira e a maior feira de design colecionável da América Latina, que será realizada Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Registrando número recorde superior a 100 expositores brasileiros e internacionais, incluindo países como Bélgica, Coréia do Sul, Suíça, Holanda e Portugal, a feira prossegue até o próximo dia 13, unindo num só endereço marcas, galerias, exposições internacionais e a nova geração do design, além de uma agenda diária de talks com a participação de grandes nomes do segmento.

Nats 09

