Editorial

A breve reabertura do Casarão do Carmo, icônica construção da esquina das ruas José Bonifácio e Dr. Corrêa, após rápidas obras de conservação, nos remete à importância da preservação da memória afetiva de uma Cidade. De linhas coloniais, o casarão, datado da segunda metade do século XIX, não guarda, em si, a riqueza artística das pinturas das igrejas que lhe são lindeiras. Mas tem muito a ver com aquilo que fomos. E que pode explicitar aquilo que seremos.

Não serve apenas à persistente discussão em torno de nosso passado abandonado. Ele é, também, emblema de duas administrações que tinham visão distinta ao tema.

Foi tombado à época do prefeito Antonio Carlos Machado Teixeira (1983-1988), por insistência de seu secretário da Cultura, professor Armando Sérgio da Silva. A iniciativa representou uma tomada de posição frente a um dos maiores pecados cometidos nesta Cidade. Exatamente pelo prefeito que os antecedeu, Waldemar Costa Filho e que, da noite para o dia, em um final de semana, colocou abaixo os dois casarões da mesma Rua José Bonifácio. Aqueles que, na primeira metade do século passado, serviram às famílias de Deodato Wertheimer e Leôncio Arouche de Toledo. Para que a demolição? Hoje o espaço, de propriedade particular, serve a um estacionamento.

Entre preservar a memória e destruí-la há uma tênue linha imaginária. Optar por um dos lados é responsabilidade do gestor público.

Eric Hobsbawm, intelectual inglês falecido há 15 anos, escreveu o seguinte em seu livro Era dos Extremos:

“A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio” (Ed. Companhia das Letras, pág.13).

Quem se importa de deixar que a história de Mogi das Cruzes se esgarce e se esfarele em amontoado de peças numa sala esquecida? Que nossos gestores tenham consciência dessa realidade insofismável. Se a ignorarem, tenham certeza, estaremos aqui para lembrá-los.