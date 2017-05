Prêmio Mogi Revela inscreve os trabalhos de profissionais e amadores

Caderno A - Capa

Fotógrafos profissionais e amadores da Cidade podem se inscrever gratuitamente na 6ª edição do prêmio Mogi Revela. O concurso, que nasceu com o objetivo de destacar cartões-postais de Mogi das Cruzes por meio de fotografias produzidas por mogianos, além de revelar talentos, traz duas novidades neste ano. O segundo colocado em todas as modalidades será premiado e haverá uma premiação também para o melhor fotógrafo mogiano, em que as fotografias devem seguir a temática dos atrativos turísticos do município.

Assim como em anos anteriores, a premiação será dividida em três modalidades: O Prêmio Mogi Revela, destinado a participantes com mais de 18 anos, profissionais ou amadores, o Prêmio Jovem Mogi Revela, para participantes com idades entre sete e 17 anos e o Prêmio Instagram Mogi Revela, que tem participação livre. O prêmio de melhor fotógrafo mogiano será atribuído independentemente da modalidade na qual ele se inscreveu. Basta apenas que a pessoa comprove residência em Mogi e produza uma foto evidenciando um atrativo turístico da Cidade.

As inscrições para quem deseja participar pelas duas primeiras modalidades devem ser feitas pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura até o dia 16 de junho. Já quem quiser participar pela modalidade Instagram precisa seguir a página da Secretaria de Cultura na rede social Instagram, que é @CulturaMogi e publicar as fotos com a hashtag #mogirevela2017, até as 18 horas do dia 16 de junho.

As fotografias serão avaliadas por um júri composto por pessoas de reconhecido conhecimento no meio cultural e por funcionários da Secretaria de Cultura. Este júri terá um presidente, que será eleito pelos próprios integrantes do grupo. Os critérios para julgamento serão estética, oportunidade, singularidade, qualidade de apresentação e qualidade para reprodução. Em caso de empate, os critérios para desempate serão estética, oportunidade, singularidade e qualidade para reprodução (em ordem decrescente de peso). Persistindo o empate, caberá ao presidente do júri a decisão final.

Os vencedores do 6º Prêmio Mogi Revela serão informados dos resultados pelo site da Cultura, a partir do dia 4 de agosto. No caso da modalidade Instagram, as três melhores fotografias selecionadas serão disponibilizadas na página da Secretaria de Cultura na própria página @CulturaMogi, do Instagram, entre o meio-dia do dia 26 de junho e às 18 horas do dia 30 de junho. Vencerá a fotografia que receber o maior número de curtidas.

O valor da premiação gira entre R$ 2 mil, que é entregue ao vencedor da modalidade Prêmio Mogi Revela categoria profissional e R$ 500,00, que é a premiação a ser entregue ao vencedor da categoria Instagram.

As dez melhores fotografias de cada categoria receberão menção honrosa e participarão da Mostra Fotográfica Mogi Revela 2017, durante a semana de comemoração do aniversário da cidade, no mês de setembro.

Mais detalhes sobre a maneira de se inscrever, premiação e o conteúdo das fotografias podem ser obtidos no edital do concurso, que está disponível para consulta no site da Cultura e também na Carta de Serviços, no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.