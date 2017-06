Premio Estadão Imobiliário

Silene

Next O presidente do Conselho de Administração da Helbor Emprendimentos S.A, Henrique Borenstein, na foto com a mulher Penha, Fabiana, Henry e Heitor Borenstein, na noite em que recebeu o Premio Estadão Destaque Imobiliário 2017. (Hélio Norio/Divulgação)

Malka Borenstein Ariza de Oliveira, ladeada pelos filhos Arnon e Ayshila, pela concorrida solenidade que movimentou a Casa Petra, em São Paulo. (Foto: Hélio Norio/ Divulgação)

Bernardo Parnes entre as presenças do encontro que reuniu empresários e executivos da construção civil e do setor financeiro. (Foto: Hélio Notio/ Divulgação)

Roberto Viegas e Ari Ariza de Oliveira Filho prestigiaram a premiação concedida pelo jornal O Estado de S.Paulo. (Foto: Hélio Norio)

Cid Ferrai, Carlos Eduardo Toleto e Marcelo Bonanata também presentes a festa da 24ª. edição do Prêmio Top Imobiliário. (Foto: Helio Norio/ Divulgação)

Luau Junino

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes promove nesta sexta-feira, o seu “1º Luau Junino”, que acontece a partir das 19 horas, em sua Praça de Eventos, com comidas típicas, apresentação de quadrilha e música sertaneja e sanfona caipira com o cantor Johny Duran.

Comemoração

O Bottega 3, na Praça Norival Tavares, marca os seus 2 anos de existência com um jantar, que acontece logo mais às 20 horas, regado a música ao vivo do Trio de Jazz.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para José Carlos Miller da Silveira, que está comemorando os seus bem vividos 86 anos nesta sexta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Casa Cor

Continua aberta à visitação, a 31ª Casa Cor, a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas, que poderá ser conferida até o dia o dia 23 julho, no Jockey Club de São Paulo, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1173, Cidade Jardim, em São Paulo. Na edição deste ano, além dos ambientes de renomados profissionais do segmento, a mostra apresenta a Casa do Chef e a Casa Sustentável.

Festa das Cerejeiras

Marcado para o período de 4 a 6 de agosto, a 39ª Festa das Cerejeiras do Parque do Carmo, promovida pela Federação de Sakura e Ipê do Brasil. A festa acontece no Parque do Carmo, na Avenida Osvaldo Pucci, s/nº, em Itaquera, que abriga o Bosque das Cerejeiras, com mais de 4 mil pés da espécie, totalmente floridos nesta época. Ainda por lá, um palco com atrações culturais e praça de alimentação com a deliciosa culinária japonesa.

Nats 30

Silvana Mitterhoffer, José Carlos Miller da Silveira, Eduardo Fraguas Kozma, Carlos de Paiva Andrade, Valdomiro José de Lima, Paula Andréia Maciel Ribamar, Simone Chafy Than Moraes, Milena Regiane Rodrigues