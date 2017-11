Silene

Mariana Lima e Marco Tomaz circularam elegantemente pela 39ª. edição do Prêmio Empreendedor do Ano 2017. (Foto: Elton Ishikawa)

Fernando e Renata Nakasone entre os convidados da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton ishikawa)

Márcia e Wilton Nogueira pelo encontro, que homenageou aqueles que mais se destacaram na atividade empresarial. (Foto: Elton Ishikawa)

Denilson Cruz, Talita Otoni e Silvio Moraes clicados pelo Espaço La Vince. (Foto: Elton ishikawa)

Lucas e Thais Novaes também presentes nessa noite, que marcou o 97º aniversário da ACMC. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, as presenças de Mônica Rodrigues, Denise Nohara, Kelly Aoki, Joelma Ribeiro e Mirella Malagoli. (Foto: Elton Ishikawa)

Arquitetura

Aberta no Campus da Universidade Braz Cubas, no Mogilar, a Semana da Arquitetura da UBC, que tem como tema o protagonismo feminino nas áreas de Arquitetura e Urbanismo. A programação, que prossegue até o próximo dia 11, sempre a partir das 18h30, inclui palestras, mesa de debate e apresentação de projetos elaborados pelos estudantes ao longo do ano, expostos nos corredores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, além de uma visita guiada pelas obras no Teatro Oficina e na Casa de Vidro – Lina Bo Bardi, em São Paulo. As atividades podem ser conferidas pelo publico com exceção da visita guiada.

Campanha de Natal

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes deu inicio ontem a sua campanha Natal de Carro Novo 2017+ Show de Prêmios, que vai sortear um Nissan 0 Km, uma viagem, TV e notebook. Para participar do concurso os consumidores deverão trocar o valor de R$ 50,00 em compras, por um cupom da promoção. Nesta edição, quatro consumidores serão sorteados e os vendedores também serão premiados com smartphone e vale-compras.

Entremeio Literário

Marcada para logo mais às 19h30, mais uma edição do Entremeio Literário, que acontece na sede da Banda Santa Cecília, na Rua Dr. Corrêa, 522, no Largo do Carmo.

Lançamento

A escritora Andressa Mascaro lança nesta terça-feira, o seu livro “Agora é com você! I Em Busca do autoconhecimento”, pela editora All Print, durante noite de autógrafos que será realizada, às 18h30, na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1731, no Jardim Paulista, em São Paulo.

Nats 07

Paula de Cássia Guidella, Juçara Urbano, Willis Sitt, Junko Petteri Vesanterã, Sandra Maria Pinheiro Renzi