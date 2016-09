Prêmio de arquitetura já tem quase 50 projetos inscritos

Comentários (0) Prêmio José Mário Calandra, QUADRO DESTAQUE Like

DANILO SANS

O Prêmio José Mário Calandra já recebeu, até este sábado, 49 equipes inscritas, com a participação de quase 100 estudantes de Arquitetura e Urbanismo de instituições de diversas partes do Brasil. O concurso, instituído pela Cátedra Tirreno Da San Biagio de Jornalismo, de O Diário, e pela Escola da Cidade, vai escolher as três melhores ideias para recuperação do prédio da antiga Estação Rodoviária de Mogi das Cruzes e de seu entorno, a Praça Firmina Santana. As inscrições seguem até o próximo dia 30 de setembro (leia mais nesta página).

A iniciativa virou notícia nos principais portais dedicados à engenharia do Brasil, como o ArchDaily, “o site de arquitetura mais visitado do mundo”, o Chocolate Digital, mantido pela Instituição Belas Artes, e a Pini, revista especializada em construção civil.





Já se inscreveram alunos das universidades Braz Cubas (UBC) e de Mogi das Cruzes (UMC), além de várias outras instituições de ensino superior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraná. São entidades como a Universidade de São Paulo (USP), a Escola da Cidade, a Faculdade de Belas Artes, a Federal de São João Del Rei, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Católica Dom Bosco (UCDB), entre outras.

Inaugurado em 1941 como uma construção bastante moderna para a época, o prédio da Praça Firmina Santana é resultado de um conjunto de ações inovadoras. Delas participaram o então interventor de Mogi das Cruzes, Renato Granadeiro Guimarães, e o empresário José Mário Calandra.

O imóvel operou como rodoviária entre as décadas de 1940 e 1980, quando o Terminal Geraldo Scavone foi inaugurado, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no Mogilar. Desde então, passou a ser ocupado por pequenos comércios. Durante um período, chegou a receber o escritório de apostas do Jóquei Clube de São Paulo.

O projeto original é do engenheiro Shiogiro Mukai, no estilo Art Deco, com linguagem arquitetônica marcada pelo uso de ornamentos geométricos, verticalidade, formas arredondadas e simetria.

Inscrições

As inscrições para o Prêmio José Mário Calandra seguem até o próximo dia 30 de setembro, por meio do site www.escoladacidade.org/premiojmc2016/. Podem participar alunos de Arquitetura e Urbanismo de qualquer instituição de ensino superior do Brasil.

Durante o período de inscrições, os estudantes interessados, em equipes de até cinco integrantes, deverão formalizar a disposição em participar do concurso. Após a inscrição, eles receberão informações adicionais, com o passo a passo para encaminhar as ideias em formato digital. Até o dia 24 de outubro, as propostas serão recebidas, via internet. No dia 31 de outubro, serão anunciadas as três ideias vencedoras. As três equipes escolhidas receberão, cada uma, cinco livros de arquitetos brasileiros e ampla divulgação em O Diário. Uma exposição dos trabalhos vencedores será realizada na Cidade.

O júri será formado pelos arquitetos José Francisco Magalhães, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas (UMC); Ana Sandim, presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap); Álvaro Puntoni e José Paulo Gouveia, ambos da Escola da Cidade; e pelo executivo Marcelo Bonanata.