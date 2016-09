Prefixos dos ônibus com destino a César são alterados

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

LUCAS MELONI

Moradores e pessoas que costumam ir de ônibus a César de Souza, em Mogi das Cruzes, têm de ficar atentas porque a Prefeitura fez mudanças em linhas daquela região. Não houve alterações no trajeto, mas no prefixo para ampliar a integração com a rede de transporte público municipal.

As linhas 513A e 513B, que saíam do Terminal Estudantes em direção ao Jardim Maricá, deixaram de circular com esses prefixos. Desde o fim da madrugada de ontem, elas são identificadas com apenas um prefixo: E006. A letra E refere-se ao ponto de partida dele, o Terminal Estudantes, e o zero inicial significa que a linha é de integração com as demais do Município. Em geral, elas se integram apenas com outras da mesma região, mas não é este o caso porque a ampliação é mais abrangente.





“Houve esta alteração porque essas linhas são do tipo saúde e passam por equipamentos importantes como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Pró-Mulher, Pró-Hiper, Pró-Criança, entre outros. Não houve alteração do trajeto, apenas do prefixo porque antes, as duas linhas, não proporcionavam integração tão ampla”, explicou Nobuo Aoki Xiol.

O usuário da linha, que é circular, deve ficar atento porque a cada 25 minutos deverá sair ônibus com início de percurso diferenciado. Funcionará da seguinte forma: o coletivo deixará o Terminal Estudantes em direção à Via Perimetral, no trecho em que ela se chama Avenida Lothar Waldemar Hoehne, passa pela Pedro Romero (onde ficam a AACD e a UPA) e passa pela Ricieri José Marcatto e João XXIII para retornar ao terminal. O outro ônibus faz o caminho inverso, começa pela João XXIII, passa pela Ricieri, entra na Pedro Romero, acessa a Lothar Waldemar e volta ao Estudantes.

O secretário não soube informar quantas pessoas se beneficiam do sistema de integração na Cidade, mas ressaltou que esta é a sexta linha do tipo no sistema de transporte.

Folhetos têm sido distribuídos e alertas espalhados pelo terminal de partida do coletivo desde o final da última semana. O sistema foi projetado para que os usuários do transporte coletivo possam se deslocar pela Cidade em diferentes coletivos em até 60 minutos. O Município foi dividido em oito regiões diferentes, de acordo com as principais avenidas percorridas pelos ônibus. O usuário pode fazer a integração com o bilhete eletrônico (cartão SIM) para qualquer ponto da Cidade, com exceção da volta para seu bairro ou região, pois aí será tarifado de novo.

Quem vem de Jundiapeba, por exemplo, que é região 1, não pode integrar com nenhuma linha que pertença a esta área. Mas estará liberado para integrar com todas as outras da Cidade. O mesmo vale para César de Souza, com início 5. Ou seja, quem descer do ônibus antes de sua chegada ao terminal, tem prazo ainda maior para fazer a integração, já que o tempo só começa a ser contado a partir da chegada do ônibus.