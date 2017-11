Prefeitura veta realização da Parada do Orgulho Gay em Mogi

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Foi indeferido pela Secretaria Municipal de Segurança um evento que o Fórum Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (LGBT) de Mogi das Cruzes pretendia organizar no dia 10 de dezembro. A intenção era andar por algumas ruas da Cidade com um trio elétrico, dando voz ao que seria a parada LGBT mogiana. Entretanto, o titular da Pasta, Paulo Roberto Madureira Sales, o Coronel Sales, alegou que as festividades de final de ano impossibilitam a realização na data escolhida. Para Roberto Fukumaru, presidente do Fórum, o preconceito está visível no caso.

A princípio a intenção era de que a parada tivesse início no Largo Bom Jesus, passando pelas ruas Ricardo Vilela e Dr. Deodato Wertheimer, terminando no Largo do Rosário. “Nesse período que foi solicitada a realização fica impossível. Já existem outros eventos natalinos no Rosário e, além disso, as ruas estão cheias, porque é quando as pessoas fazem as compras para o Natal. Não tem como fechar as ruas do Centro nessa época”, pontuou Sales.

Fukumaru explicou que outro trajeto ainda foi proposto. A ideia era que a concentração acontecesse no Parque Botyra Camorim Gatti, no Centro Cívico, indo em direção ao Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos. A alternativa também não teve aceitação.

“Nós queríamos fazer ainda uma feira antes da parada, que é comum neste tipo de evento. Nela, daríamos informações sobre a questão LGBT, além de realizar um concurso de drags. Isso aconteceria na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, em frente ao Centro Cultural, mas falaram que na rua seria ruim, porque tem a casa do Papai Noel na Praça Coronel Almeida. Eu senti que teve preconceito, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se as crianças não pudessem se misturar com o público LGBT”, reclamou o presidente.

Sales contestou e disse que fazer eventos em lugares públicos requer todo um planejamento de segurança e que, por isso, fica difícil que seja tudo no mesmo dia e em locais próximos. Disse ainda que acha a iniciativa válida e que, caso o Fórum tenha interesse, poderá realizar a parada em datas do próximo ano.