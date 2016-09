Prefeitura vai aumentar repasse anual à AACD

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



DANILO SANS

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vai aumentar de R$ 960 mil para R$ 1,44 milhão o repasse anual à Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD), no Bairro do Rodeio, a partir do próximo dia 1o de dezembro, aniversário de cinco anos de fundação da unidade.

O projeto de lei que autoriza a transação foi assinado ontem pelo prefeito Marco Bertaiolli (PSD), na própria AACD, e deve ser votado pela Câmara Municipal até o próximo mês de novembro. Além do aumento no repasse, ele anunciou que a regulação de vagas da unidade passará a ser feita pelo Sistema Integrado de Saúde (SIS). O novo convênio será válido por mais cinco anos.





O superintendente geral da AACD, Valdesir Galvan, participou da cerimônia e diz que a regulação de vagas por meio do SIS vai ajudar na organização da entidade. “Esse tipo de parceria é exatamente o que nós buscamos nas demais cidades”, ressalta. A verba também será utilizada para fazer uma primeira reforma no imóvel.

O secretário municipal de Saúde, Marcello Delascio Cusatis, diz que a nova parceria vai eliminar a fila de espera por atendimento na unidade.

Apesar de não apresentar números, a presidente voluntária da AACD, Onélia Miranda, afirma que a demanda por atendimento na Cidade é pequena, porque há uma grande rotatividade entre os pacientes. “É um número muito mutável, já que a todo momento alguém está ganhando alta no tratamento”, afirma.

A presidente diz que o novo contrato firmado com Mogi das Cruzes abrirá um precedente para que outros municípios do Alto Tietê também passem a investir na unidade, que acaba realizando atendimento regionalizado. Para ela, o ideal seria que as cidades fizessem um consórcio. “Se isso acontecesse, nós ganharíamos muito”, completa. Desde 2011, a AACD busca recursos com os demais municípios da Região, sem sucesso – com exceção de Poá e Guararema.

Atualmente, a entidade tem um déficit de caixa de aproximadamente R$ 500 mil. O custo mensal para manutenção da clínica de reabilitação é de cerca de R$ 120 mil – exatamente o valor do repasse que será feito pela Prefeitura de Mogi.

Desde 2011, a AACD de Mogi já atendeu 1.052 pacientes, sendo 612 da Cidade e 440 de outros municípios. Somente entre janeiro e agosto deste ano, 105 pacientes passaram pela entidade de reabilitação, sendo 85 mogianos e 20 encaminhados pelas Prefeituras de Guararema e Poá. Juntas, as duas cidades repassam R$ 17 mil mensais para auxiliar no funcionamento.

Bertaiolli afirma que Mogi precisará “apertar os cintos” para continuar prestando um serviço “de grande importância”, conforme ele mesmo classifica. “Estamos desde o início do ano estudando uma forma de continuar com essa parceria, mesmo diante de todos os problemas – a Prefeitura enfrentando queda na arrecadação e a AACD com o aumento nos custos”, cita.

O prefeito aproveitou a oportunidade para, novamente, pedir que outros municípios também ajudem no funcionamento da unidade. “O investimento feito pela Prefeitura de Mogi é para o atendimento da população mogiana. Isso não impede que outras cidades colaborem com a AACD e abram cotas de atendimento, conforme a gente já vem buscando desde o início”, finaliza.

Em Mogi

A unidade mogiana da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) foi inaugurada em 2011, no Rodeio. Desde então, os serviços prestados no local têm transformado a vida de famílias inteiras.

A auxiliar de produção Elaine dos Santos Oliveira, de 27 anos, conta que o filho Gabriel, de 9 anos, começou a se tratar há dois anos, depois de ter sido atropelado, perto de casa na Vila Municipal. “Ele chegou aqui com traqueostomia e sonda gástrica. Foi um período muito difícil, mas o quadro dele teve boa evolução”, conta. Aliás, ontem foi aniversário dele – com direito a ‘parabéns pra você’, durante cerimônia de renovação de convênio entre a Prefeitura e a entidade (leia mais nesta página).

Após mais de uma centena de sessões que incluem fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia e hidroterapia, Gabriel já recuperou o controle do tronco, do pescoço, e começa a dar os primeiros passos novamente. Ela diz que precisou largar o emprego para se dedicar integramente aos cuidados do filho. “Hoje, eu respiro Gabriel e a AACD foi o milagre que a gente precisava”, afirma.

Ângela de Jesus Gomes, de 34 anos, também abandonou o emprego de auditora de telemarketing quando descobriu que o filho Lorenzo, de 3 anos, sofria de paralisia cerebral. O diagnóstico foi feito há dois anos e, até então, ela não sabia da existência de uma AACD em Mogi.





“Assim que soube, liguei aqui, trouxe o laudo médico e fomos incluídos na fila de espera”, conta. Na época, Lorenzo tinha sete meses de vida e começou o tratamento antes de completar o primeiro ano. Seis meses depois, ele teve alta. Atualmente, faz tratamento de fonoaudiologia. “Se hoje ele usa uma goteira ortopédica e uma cadeira de rodas é por causa da AACD”, destaca.

A dona de casa Nível de Souza Santos, de 41 anos, conta que o tratamento na AACD devolveu um pouco de independência que a paralisia cerebral tirou da filha Nicole, de apenas 3 anos. “Ela tinha muitas limitações, mal se mexia sozinha. Agora, só falta andar”, diz. Para isso, ela espera conseguir um transfer (espécie de andador) para que a menina possa se locomover sozinha dentro de casa. “O problema é que o equipamento é caro, custa mais de R$ 2 mil, e nós não temos como pagar”, lamenta.