Prefeitura tenta reaver áreas do Núcleo Industrial, em César

A Prefeitura de Mogi das Cruzes tenta reaver o terreno de três empresas de médio porte que não cumpriram com as contrapartidas firmadas durante a doação da área para que elas se instalassem no Núcleo Industrial Vereador Alcides Celestino Filho, em César de Souza. Atualmente, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o espaço tem 95 indústrias, 24 organizações de médio porte e uma incubadora onde será abrigado o Polo Digital. No local, a reportagem de O Diário flagrou também a falta de manutenção de ruas e calçadas e até lixões a céu aberto.

O diretor de novos negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mogi, Luiz Pinheiro, explica que apesar de todos os terrenos hoje estarem ocupados, nem todas os estabelecimentos mantêm a atuação. “São áreas que estão em poder de alguma empresa, mas que por algum motivo elas ainda não construíram, ou ainda estão dentro do prazo para iniciar os trabalhos”, conta. O processo de tentativa de devolução da área, de acordo com Pinheiro, é aberto pela Prefeitura, ainda na esfera administrativa, depois que a empresa para de produzir e fecha as portas. Então ela é notificada a justificar o ocorrido e após esta etapa, então, caso não apresente motivos concretos e um plano para a retomada, é movida a ação.

Apesar de uma pequena retomada na economia e do crescimento no número de novas micro e pequenas empresas terem sido observados pela pasta, o diretor disse que no momento não existe um estudo por parte da Prefeitura que vise a criação de um novo núcleo industrial na Cidade, como ocorreu com o Alcides. “Temos o Distrito do Taboão com capacidade para a instalação de novas organizações, mas sem contrapartidas da Administração Municipal”, enfatizou.

O Núcleo é uma das regiões da Cidade que recebeu uma série de melhorias, à época do lançamento, a fim de oferecer a estrutura necessária para se tornar um polo industrial. No entanto, a reportagem flagrou o destrato com que a Região que abriga hoje importantes empresas para a economia mogiana tem sido tratada. São calçadas quebradas e cobertas por matos, ruas esburacadas pelo tráfego de caminhões e lixões a céu aberto. Na Avenida Pedro Fernandes, madeiras eram queimadas próximo ao passeio dos pedestres.

Diante da reclamação, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que está na programação um mutirão de manutenção na região do Núcleo Industrial Vereador Alcides Celestino Filho, em César de Souza, a ser realizado no início de agosto, com apoio da Administração Regional do distrito.