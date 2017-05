Prefeitura já atualizou cerca de 10 mil cadastros no SIS

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Cerca de 10 mil cadastros no Sistema Integrado de Saúde (SIS) já foram atualizados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes. As pessoas que não comprovarem residência na Cidade continuarão a ter restrição para marcar consultas em equipamentos locais.

De acordo com o secretário Marcello Cusatis, a ação continua. “Nós bloqueamos 160 mil CEPs e estamos, conforme a atualização, colocando em ordem. Já chegamos a 10.350 cadastros corretos e atualizados dos 160 mil bloqueados. Havia um volume grande de cadastros duplicados. Neste caso, a gente só dá baixa. Agora no cadastro se coloca o número do SUS e por lá a gente consegue saber também a cidade de origem dele”, explicou.

Nas últimas semanas, a Prefeitura anunciou que o SIS havia atingido a marca de 650 cadastros, mas chamou a atenção o fato de a Cidade ter 420 mil habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sobre a prestação de contas da Saúde feita ontem na Câmara, alguns dados chamaram a atenção. O orçamento da Pasta para 2017 é de R$ 271,5 milhões. A resposta às solicitações de compra de medicamentos por ordens judiciais chegou a R$ 744,4 mil. A Pasta reviu alguns contratos e cortou custos como com o Consórcio Regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Cresamu), de R$ 1.427.500,53 para R$ 1.369.349,83 por mês. Foram 307 mil exames laboratoriais feitos no Laboratório Municipal, gerido pelo Albert Einstein. Os exames de média e alta complexidade subiram de 29.718 (1º quadrimestre de 2016) para 30.904 (último quadrimestre). Os atendimentos odontológicos passaram de 16.370 para 21.156 entre os dois períodos.