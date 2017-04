Prefeitura e Estado tentam liminar para impedir paralisação no transporte

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Liminares ingressadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, Governo do Estado e Radial Transporte tentam impedir a parada do serviço de transporte público no Alto Tietê nesta sexta-feira (28), dia nacional de paralisação contra as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo presidente Michel Temer (PMDB). O descumprimento das decisões judiciais pode render multa de até quase R$ 1 milhão para os sindicatos dos ferroviários e dos rodoviários. A orientação é para que as pessoas que puderem evitar a saída de casa, assim façam, porque a expectativa é de que a frota de coletivos municipais e intermunicipais esteja muito reduzida. Outra área atingida será a educação. Pelo menos oito escolas estaduais devem ter adesão total dos professores e docentes da rede municipal já demonstraram intenção de aderir ao movimento também.

As mobilizações acontecem de forma simultânea em todo o Brasil e são motivadas pelas várias medidas apresentadas pelo governo Temer ao Congresso Nacional em busca de mudanças na Previdência Social e nas leis trabalhistas (saiba mais nesta página). Há atos previstos para todas as capitais brasileiras. Na Grande São Paulo, quase todas as linhas férreas devem parar. Funcionários da Companhia do Metropolitano (Metrô) também prometem cruzar os braços.

A Prefeitura de Mogi obteve nesta quinta-feira (27) duas decisões liminares na Justiça para que haja a garantia do funcionamento do transporte coletivo na Cidade, bem como no serviço público municipal. As decisões atendem ao pedido da Administração para que serviços essenciais ao cidadão não sejam interrompidos em virtude do movimento organizado pelas centrais sindicais. Em sua decisão liminar, o juiz Bruno Machado Milano, da Vara da Fazenda Pública de Mogi, determina ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Mogi das Cruzes, Suzano, Guararema, Biritiba Mirim que se abstenha de promover qualquer paralisação total ou parcial, sob pena de multa de R$ 500 mil. A ação civil pública ingressada pela Prefeitura argumenta que o ato organizado não se caracteriza uma greve, mas uma paralisação. E, como tal, deve seguir as determinações legais.

Anteontem à tarde, o Governo do Estado conseguiu liminar judicial que garante o funcionamento do sistema de transporte por trilhos (metroviário e ferroviário) na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Caso descumprida a decisão, a multa estipulada é de R$ 937 mil. O Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, que representa os trabalhadores das linhas 11-Coral e 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), confirmou que haverá paralisação durante todo o dia de hoje. A previsão é de que a interrupção no serviço começasse a zero hora desta sexta-feira. O tráfego pelos ramais deveria ser retomado a zero hora do sábado, contudo, a direção da entidade confirmou que isso só acontecerá a partir das 4 horas de amanhã. “A gente para e depois, se o Governo quiser, questione na Justiça e o Sindicato vai recorrer”, disse o dirigente Leonildo Bittencourt.

Em outra decisão judicial, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região do Estado de São Paulo determinou que as atividades de transporte coletivo de passageiros nas cidades de Mogi, Guararema, Poá e Itaquaquecetuba não poderão ser totalmente paralisadas hoje. A determinação prevê, ainda, que os serviços de coleta de lixo urbano, especificamente nas em Mogi e Arujá, também deverão funcionar a favor da população.

A decisão não retira o direito de greve, previsto na Constituição, mas afirma que os trabalhadores, sobretudo destes dois serviços considerados essenciais às comunidades, mantenham em funcionamento 75% das atividades em horário de pico, assim como 50% nos demais horários, sob pena de aplicação de multa diária a cada um dos sindicatos que tenham descumprido a ordem, no valor de R$ 50 mil.

A Radial Transporte, concessionária que opera linhas intermunicipais que partem do Alto Tietê, ingressou na Justiça com pedido de liminar para tentar bloquear a paralisação. A Justiça deu parecer favorável e estipulou multa de mais de R$ 900 mil. A medida valeria também para as linhas municipais operadas pela empresa na Região, como em Poá e Suzano.

Félix Serrano de Barros, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mogi e Região, garantiu que a mobilização de hoje deve acontecer. “Houve realmente uma liminar ingressada pela Radial com multa pesada prevista em caso de descumprimento. A categoria, porém, deve fazer a paralisação amanhã (hoje). Infelizmente, não conseguimos confirmar se será por 24 horas, mas tentaremos segurar o máximo possível, por boa parte do dia”, comentou. Os manifestantes devem unir-se na concentração do ato contra as reformas a partir das 8 horas, no Largo do Rosário, no Centro de Mogi. De lá, deverá haver uma passeata pelas principais vias desta região da Cidade.









Impactos

Outra área a ser impactada é a educação. Em Mogi, pelo menos oito escolas estaduais deverão ter adesão total dos professores, segundo o Sindicato do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp). “A dirigente (Rosania Morales Morrone) de ensino tem encaminhado mensagens via grupo de WhatsApp dizendo que professores eventuais vão cobrir os horários dos professores titulares e dizendo que os diretores que aderirem à causa devem deixar a chave das escolas com funcionários da Secretaria para que a escola seja aberta. Até o momento, a gente sabe de oito escolas estaduais que vão aderir e outras com professores que demonstraram interesse”, comentou Vânia Pereira da Silva, coordenadora da Apeoesp regional.

Procurada, a Secretaria de Estado da Educação rebateu por nota. “A Pasta orientou que todas as escolas estaduais estejam abertas e com aulas nesta sexta-feira (28). A Pasta acredita no compromisso dos professores com os alunos. Todas as 91 diretorias de ensino devem acionar, mediante necessidade, os professores eventuais do cadastro para substituição. A determinação é que todas as faltas injustificadas sejam descontadas”, trouxe o texto.

Segundo apurou O Diário, ao contrário de São Paulo, em que escolas particulares não terão aula nesta sexta-feira, os principais colégios privados de Mogi terão atividades normais.

No funcionalismo municipal há expectativa de adesões também. Até a metade da tarde de ontem havia uma relação com, pelo menos, 380 nomes de servidores dispostos a não cumprirem expediente nesta sexta-feira. A maior parte é da área da educação, disse o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi (Sintap-MC).

Setores

Há divergências até mesmo dentro das categorias, mas existe possibilidade desta paralisação de hoje atingir setores importantes da sociedade. Algumas unidades fabris devem dispensar funcionários e propor que eles troquem turnos de trabalhos. O comércio prevê forte impacto. Usuários do transporte coletivo terão dificuldade de obter alternativas caso linhas municipais, intermunicipais e seletivas não operem.

A PM confirmou que deve reforçar o policiamento. “A partir da zero hora do dia 28 de abril o 17º Batalhão, por meio dos diversos programas de policiamento, reforçado por efetivo administrativo, estará atuando nos locais considerados sensíveis, com o propósito de garantir o direito dos cidadãos”, trouxe o texto.

Os bancos são outro serviço afetado por causa da greve geral. Eles não abrirão as portas, conforme informou o Sindicato dos Bancários. Apenas operações em caixas eletrônicos estarão disponíveis. O expediente bancário será retomado apenas na terça-feira devido ao feriado de 1º de maio, na segunda-feira. (L.M.)

Comércio

As paralisações de trabalhadores previstas para hoje são alvos de preocupação por parte de dirigentes do comércio, que recomendam cautela aos proprietários de estabelecimentos. A expectativa da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) é de que na Cidade o movimento dos grevistas seja pacífico, mas os comerciantes devem ficar preparados para possíveis atrasos de funcionários e mesmo para possíveis atos mais violentos.

As operações de segurança serão reforçadas nesta sexta-feira pela Polícia Militar, conforme informado pelo comando do 17º Batalhão, porém a entidade reforça a orientação para que os estabelecimentos redobrem os cuidados. As paralisações previstas no transporte coletivo e nos bancos também deverão impactar negativamente o movimento no comércio, até porque, as pessoas ficarão temerosas de sair às ruas para compras.





“A preocupação maior é não saber a dimensão que essa greve terá em Mogi, mas esperamos que sejam mantidas as condições mínimas para que as pessoas possam trabalhar e estudar e com garantias de segurança para evitar episódios de violência”, ressalta o presidente da ACMC, Marco Zatsuga. “Essa greve vem num período ruim, quando começamos a sentir uma melhora dos negócios e estamos às vésperas do Dia das Mães, que é o segundo Natal para o comércio”, acrescenta o dirigente.

Segundo Zatsuga, os comerciantes devem estar preparados para eventuais atrasos e mesmo falta de funcionários. Além disso, precisam ficar atentos caso ocorram situações violentas próximas ao comércio.

“Esperamos que essa sexta-feira transcorra sem maiores problemas, lembrando que já temos 13 milhões de desempregados e que a paralisação das atividades pode agravar ainda mais a frágil situação da economia”, conclui o presidente da ACMC.

Reforma Trabalhista

A reforma trabalhista, já aprovada pela Câmara dos Deputados, em Brasília, dá mais poder aos acordos entre empregados e contratantes em detrimento da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Entre um dos pontos mais polêmicos está o fim da cobrança da taxa sindical (aquela que é repassada aos sindicatos e cobrada de todos os profissionais com registro em carteira uma vez por ano). Foram estabelecidas duas modalidades de contratação: a de trabalho intermitente (por jornada ou hora de serviço) e também por home office.

Reforma da Previdência

O Governo Federal havia proposto como idade mínima para aposentadoria no Brasil, nesta reforma previdenciária, 65 anos para homens e mulheres. Centrais sindicais bateram pé porque não concordam que as mulheres consigam a aposentadoria com a mesma idade dos homens, já que elas têm turno extra com afazeres em casa. Relatório final da comissão do Congresso estabeleceu as idades de 65 para homens e 62 para mulheres. O tempo mínimo de contribuição para conseguir a aposentadoria passou de 15 para 25 anos.